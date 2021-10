"La situation est critique" : en Balagne, la sécheresse met en danger les exploitations agricoles

La sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois en Corse a des conséquences catastrophiques pour le monde agricole. Muriel Papi et Michel Pazos tiennent un élevage bovin à Speloncato depuis 1997. Ils n'avaient plus connu un tel manque de pluie depuis longtemps.

Après deux mois sans pluie, "la situation est critique". Muriel Papi et Michel Pazos, éleveurs bovins à Speloncato, en Balagne, attendent depuis des semaines que la pluie tombe sur leurs 70 hectares d'exploitation. À cause de la sécheresse qui sévit depuis de nombreuses semaines en Corse, l'herbe ne pousse plus sur leurs terres.

"D'habitude" à cette période de l'année, leurs trentaines de vaches de race Aubrac peuvent notamment profiter "des glands qui tombent. Mais là, il n'y en a même pas parce qu'il n'a pas assez plu", explique Muriel Papi. Avec Michel Pazos, ils sont "obligés de donner du foin comme en hiver, c'est-à-dire de doubler les rations". Ils ont donc commandé à leurs frais deux camions de foin du continent. Les éleveurs doivent aussi compenser l'assèchement de la rivière, qui coule en temps normal sur leur exploitation, en installant "trois bassines d'eau de 3.000 litres par jour" pour leurs bêtes, contre deux bassines de 2.000 litres lorsqu'il pleut suffisamment.

Les éleveurs corses ont une trentaine de vaches de race Aubrac. © Radio France - Margot Turgy

Et ce ne sont pas les seuls frais supplémentaires que doivent débourser ces exploitants corses : ils ont aussi dû installer "pour 5.000 euros" de clôture contre les sangliers, car les mammifères les empêchaient d'irriguer convenablement leurs terres. "Quand vous irriguez, le sanglier est attiré et laboure votre champ. Ou quand vous plantez, il voit que la terre est meuble et il va chercher la nourriture dans la terre et va tout retourner", détaille Muriel Papi.

Face aux difficultés engendrées par la sécheresse, la Chambre d'agriculture de Haute-Corse a appelé les pouvoirs publics à mettre en place une cellule de crise pour les éleveurs les plus touchés.