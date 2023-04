Sécheresse : agriculteurs et hôteliers des Pyrénées-Orientales redoutent de nouvelles restrictions

Ce n'est pas encore la guerre de l'eau dans les Pyrénées-Orientales, mais presque. Ce jeudi soir, tout le département est suspendu à l'annonce du préfet attendue vendredi. Va-t-on basculer en situation de crise, le niveau maximale des restrictions d'usage ? L'état de sécheresse est alarmant dans le département et une vingtaine de communes risquent toujours de se retrouver sans eau au robinet dans les prochains mois. Le préfet Rodrigue Furcy le dit lui-même : "Il n'y a plus assez d'eau pour tous les usages."

Si les Pyrénées-Orientales passent au niveau de crise sécheresse , les prélèvements agricoles pourraient être interdits, totalement ou partiellement. D'autres interdictions seraient décrétées, pour de nombreux usages domestiques et pour les espaces publics. Après la visite du ministre de la Transition écologique ce jeudi, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est attendu dans le département le 6 mai.

"Les agriculteurs vont crever à cause des erreurs des responsables politiques"

La tension est donc à son comble dans le département. Et si tous les secteurs économiques assurent qu'il "n'y a pas" de guerre de l'eau et qu'il "ne faut pas opposer les usages", personne ne semble prêt à subir de plus lourdes restrictions. Une grande partie des secteurs se sont engagés à économiser entre 30% et 70% de leur consommation d'eau habituelle (hôtels, restaurants, golfs, ports, parcs aquatiques, BTP, stations de lavage, etc).

"Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause des erreurs de nos responsables politiques, lance Bruno Vila, le président de la FDSEA dans les Pyrénées-Orientales. On a vidé le barrage de Vinça en octobre alors qu'il fallait garder l'eau cet hiver, tant qu'on en avait encore. Ça fait des années qu'on demande une autre gestion des barrages, mais on n'est pas écoutés. Et qui va crever de ça ? C'est nous." Sur ce point, le conseil départemental précise que des leçons en ont été tirées. "C'est vrai que ça fait réfléchir, reconnait le vice-président Nicolas Garcia. Il faut avoir une gestion un peu plus fine à l'avenir."

"Passer au niveau de crise ne serait pas une bonne idée"

Le malaise est profond. "Ça fait des années qu'on nous demande de changer nos modèles agricoles, ajoute Pierre Hylari, le président des Jeunes agriculteurs dans le département. Ça ne peut pas se faire en trois jours. Il faut arrêter, aussi, de dire que l'agriculture consomme de l'eau. On consomme pour produire les aliments que l'on mange. L'eau pour l'agriculture est aussi importante que l'eau que l'on boit."

Pour le nouveau président national de la FNSEA Arnaud Rousseau, venu soutenir les agriculteurs des Pyrénées-Orientales ce jeudi, la réponse des autorités à cette situation d'urgence doit être adaptée à chaque territoire au sein même du département. "Les constats sont différents. Une décision globalisante, un passage au niveau de crise, ne serait pas une bonne idée. Si on interdit l'irrigation agricole, il faudrait demain interdire l'utilisation de l'eau pour le tourisme, ce qui parait peu responsable au regard de l'attractivité de ce département."

"L'hôtellerie-restauration, c'est seulement 3% de la consommation d'eau dans le département"

Interdire certains usages de l'eau pour le tourisme ? L'hypothèse reste inenvisageable pour Brice Sannac, le président de l'Umih dans les Pyrénées-Orientales, la principale organisation patronale de l'hôtellerie-restauration. "L'hôtellerie-restauration pèse 40% du PIB du département. Et pourtant, nous représentons seulement 3% de la consommation d'eau. N'opposons pas les usages. Les habitants auraient autant à perdre d'une crise majeure dans le tourisme que dans l'agriculture."

