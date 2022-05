Sécheresse : "aucun site météo n'annonce de l'eau" s'inquiète cet éleveur d'Ille-et-Vilaine

A Ercé-près-Liffré (Ille-et-Vilaine), Samuel Radigue, à la tête d'une exploitation de 98 hectares et 62 vaches laitières, doit faire face au quotidien à la sécheresse. Alors qu'il vient de couper de l'herbe pour ses animaux, il craint que les prochaines fauches soient beaucoup plus compliquées.

L'Ille-et-Vilaine est en situation de sécheresse depuis la semaine dernière mais sans restrictions pour l'instant, la préfecture a juste lancé un appel aux habitants et professionnels pour qu'ils limitent leur consommation d'eau. Il n'a pas plu assez cet hiver, les nappes n'ont pas été reconstituées suffisamment. Pour les éleveurs, l'absence de pluie commence à devenir préoccupante et comme on n'irrigue pas il faut s'en remettre à la météo.

Samuel Radigue s'impatiente

A la tête d'une exploitation de 62 vaches laitières à Ercé-près-Liffré, Samuel Radigue, un jeune éleveur de 31 ans dispose de 98 hectares pour l'alimentation de ses animaux dont plus de la moitié est cultivée en blé et maïs et le reste laissé en prairie et en herbes. Il vient d'ailleurs de couper de l'herbe. Mais après un hiver sans pluie, les sols sont secs.

Je consulte tous les jours Internet. Aucun site météo n'annonce de la pluie. Peut-être pour la semaine prochaine deux ou trois millimètres d'eau, mais il y a un mois la météo annonçait déjà de la pluie qu'on n'a pas eu. Donc ça ne dépend plus de nous et on attend. - Samuel Radigue

Les prix des aliments explosent

Samuel Radigue devrait être en train de faire sa deuxième fauche d'herbe, mais elle n'a pas assez poussé à cause du manque d'eau. Les sols sont asséchés par les vents d'est. Et l'agriculteur voudrait éviter d'avoir recours aux aliments pour le bétail dont les coûts explosent en ce moment en pleine crise ukrainienne. "Dans mon système, il faut de l'herbe sur pied" explique l'éleveur "ça se passait très bien jusque là mais ça fait deux fois que les vaches pâturent les mêmes champs. Et puis le troisième passage n'est pas bon. Je vois bien que je perds un peu en lait. Il faudrait ramener un petit peu d'aliment, mais au prix des aliments aujourd'hui ce n'est pas intéressant".

Samuel Radigue croise donc les doigts pour le retour d'un peu de pluie d'ici la fin du mois de mai.