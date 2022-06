Depuis vendredi 3 juin, la Bièvre est en alerte sécheresse et rejoint donc le Trièves, la Matheysine, les Chambarans en alerte depuis maintenant 3 semaines. Résultat : des restrictions sont en place et les agriculteurs doivent faire des efforts.

Sécheresse : "Avant on amenait autant d'eau que nécessaire, désormais on irrigue pour sauver la production"

Alors qu'ailleurs en France, certains constatent les dégâts des orages, c'est la sécheresse qui inquiète en Isère. La préfecture a placé ce vendredi 3 juin le bassin Bièvre - Liers - Valloire en alerte sécheresse pour les eaux superficielles. Dans ce territoire très agricole, le poids des cultures pèse lourd, même si les agriculteurs disposent désormais de nombreux outils pour limiter leur consommation d'eau. Stéphane Jezequel, directeur scientifique d'Arvalis, l’Institut du végétal, est l'invité de France Bleu Isère.

France Bleu Isère : L'Agriculture utilise environ 10 % de l'eau en France. Cette part tend-elle à augmenter ou à diminuer ces dernières années ?

Stéphane Jezequel : Cette part est assez stable et elle tendait plutôt à diminuer jusqu'aux années récentes, parce que justement la ressource en eau est de plus en plus rare. La surface dédiée aux cultures irriguées avait tendance à diminuer en France. Mais on pense que la tendance va certainement s'inverser désormais. A quel point est-ce que les pratiques agricoles aujourd'hui sont chamboulées par la sécheresse ? En fait, il a fallu apprendre à irriguer autrement, c'est à dire que dans le passé, on cherchait à combler tout le déficit hydrique, tout le stress hydrique d'une culture grâce à l'irrigation, c'est-à-dire qu'on amenait autant d'eau que nécessaire pour qu'elle pousse au maximum. Désormais, on cherche plutôt irriguer les cultures pour sauver la production, c'est à dire en amenant moins d'eau que ce qui est nécessaire. Mais de l'eau "efficace" pour produire des kilos de céréales par exemple, qui vont nourrir les hommes ou les animaux.

Et comment aidez-vous les agriculteurs ? Quels outils, quelles technologies on peut utiliser pour limiter les besoins en eau ? On parle notamment de nouvelles semences...

Alors oui, l'amélioration des semences, c'est un axe de travail. Il y a aussi la manière de piloter ces irrigation, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Mais évidemment, avoir des variétés plus tolérantes au stress hydrique en France, ça, c'est un travail qu'on a déjà entamé avec les semenciers il y a une dizaine d'années et qui va pouvoir donner des variétés plus adaptés. C'est quelque chose d'assez récent en France puisqu'on bénéficiait jusque-là d'un climat très favorable.

Est-ce qu'il faut aussi revoir certaines cultures très consommatrices en eau ? On pense évidemment au maïs...

Alors le maïs est très consommateur en eau l'été ! C'est son défaut, si je puis dire, puisque l'été, tout le monde est consommateur d'eau et il y a vraiment concurrence sur la ressource. Par contre, il est plutôt économe en eau pour produire des grains, c'est une plante très performante dans sa photosynthèse : quand on lui amène un petit peu d'eau, il est capable de produire beaucoup de grains. Donc en fait, ce n'est pas tellement la quantité d'eau qui est en cause pour le maïs, mais c'est l'origine de l'eau : est-ce de l'eau qui se renouvelle tous les ans ? De l'eau de pluie ou issu de la fonte des neiges ? Car si la ressource est disponible, c'est plutôt une bonne idée de faire du maïs parce qu'il est très efficace pour utiliser l'eau. Par contre, si c'est de l'eau qui n'est pas renouvelée tous les hivers et qui est vraiment en forte concurrence avec d'autres usages, là oui, il vaut mieux essayer de mettre en place des cultures qui seront moins demandeuses d'eau en été.

Et quels outils on peut utiliser, quelles technologies ? Ça a beaucoup progressé ces dernières années. Qu'est ce que vous avez aujourd'hui sous la main pour aider les agriculteurs ?

On a plusieurs technologies pour cela. La première, c'est "d'interroger" le sol, si je puis dire, c'est-à-dire mesurer s'il reste de l'eau dans le sol ou pas, et combien il en reste. Donc cela se fait par des petits outils qu'on appelle des sondes tensiométriques, qu'on met dans le sol et ça permet de mesurer la quantité d'eau restante, de faire une espèce de "comptabilité de l'eau". On appelle ça un bilan hydrique. On va compter l'eau tombée l'hiver ou au cours de la saison grâce aux pluies, mais également l'eau qu'a consommée la culture et ce qui reste dans le sol. Cela permet à l'agriculteur de déclencher ses irrigations quand vraiment il y en a besoin, quand il a quasiment épuisé ses réserves du sol. Mais tant qu'il reste de l'eau dans le sol, on va pouvoir différer les irrigations et économiser de l'eau. Ça, c'est un premier outil très efficace et qui est tout à fait accessible aux agriculteurs. Ça ne coûte pas si cher que ça.

Le deuxième outil, c'est bien sûr la modélisation des besoins en eau des cultures. Là aussi, on a progressé parce que chaque culture, finalement, a sa manière de pousser. Et donc il faut avoir des modèles disponibles pour le maïs, pour le blé, pour les autres céréales, etc... Et on progresse pour vraiment bien caractériser la manière dont chaque culture va utiliser de l'eau. Et enfin, le dernier outil pour l'avenir, c'est d'utiliser des capteurs pour vérifier ces modèles sur les cultures et vérifier l'état de stress de la culture. Donc ça permet de boucler la boucle, si j'ose dire. On a vérifié l'état du sol avec les sondes tensiométriques, et on vérifie aussi l'état des cultures.