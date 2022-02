Sécheresse dans l'Hérault : les céréaliers et maraîchers attendent désespérément la pluie

Le déficit de précipitations cet automne-hiver oblige les agriculteurs à arroser beaucoup plus tôt que prévu. Des conditions météorologiques qui ne datent pas de cette année mais qui engendrent des coûts supplémentaires et peuvent empêcher la production sur certaines parcelles.

A quand le retour de la pluie dans l'Hérault ? Elle se fait rare en ce début d'année, Météo France constate un déficit de 80% de précipitations par rapport à la normale, seulement 5 millimètres sont tombés sur le mois de janvier. C'est un record pour un mois de janvier depuis 2012.

Un déficit de précipitations en ce début d'année

Ceux qui sont particulièrement touchés par ce manque de précipitation ce sont les maraichers et les céréaliers. A Teyran, par exemple Remi Vellas est céréalier et éleveur depuis une dizaine d'années. Il attend désespérément que la pluie tombe : "Il a plu la semaine dernière un petit peu donc il y a un petit peu de fraicheur sur la terre du dessus mais bon il manque de l'eau en dessous. Il n'y a pas une flaque d'eau, tout est rentré de suite et là c'était très sec. On espère qu'il va pleuvoir mais bon. Je me souviens d'une époque, l'hiver il pleuvait tellement, c'était de la gadoue partout tout le temps."

Depuis des années maintenant, ce céréalier fait face à des épisodes de sécheresse de plus en plus récurrents : "C'est de pire en pire chaque année, l'année dernière ca a été très dur on a eu une grosse sécheresse. Cette année ca fait un mois et demi qu'on n'a pas eu d'eau, le blé il végète, il a du mal, il attend parce qu'il a soif, et petit à petit à petit les feuilles meurent parce qu'il n'arrive pas à s'implanter."

Impossible d'utiliser l'eau du Bas Rhône pour arroser ses champs de céréales et de foin, ce serait trop couteux. Remi Vallas attend que la pluie désespérément : "Les maraichers et les vignes, ils peuvent mettre du goutte à goutte ou utiliser l'eau du Bas-Rhône pour arroser leurs vignes mais nous, on a tellement de petits champs de partout, ca nous couterait trop cher. En grande culture c'est trop cher par rapport à la rentabilité. Il faut de la pluie, c'est vital ! Si on n'a pas de céréales on peut pas nourrir nos bêtes." L'année dernière Remi Vellas a perdu la moitié de sa récolte à cause du gel, en ce début d'année c'est la sécheresse qui risque de lui causer des pertes.

Les champs de Remi Vellas manquent cruellement d'eau © Radio France - Romane Porcon

Des conditions météorologiques qui ne datent pas de cette année mais qui engendrent des coûts supplémentaires et qui peuvent empêcher la production sur certaines parcelles. Ce déficit de précipitations oblige certains agriculteurs à arroser beaucoup plus tôt que prévu, notamment les maraichers. Emmanuel Bonnefond est producteur de salades à Vic-la-Gardiole. Ce maraicher a accès à l'eau du canal du Bas-Rhône pour compenser le manque de pluie mais qu'il utilise des maintenant : "Depuis quelques années on est obligés d'installer l'arrosage avant même la préparation des terrains parce que les terrains sont trop secs pour être préparés pour pouvoir implanter les salades. On est donc obligés d'installer une première fois l'arrosage, d'arroser et ensuite de préparer puis de réinstaller l'arrosage pour cultiver ensuite nos salades. Ca augmente encore les coûts de production, c'est vrai que c'est un réel soucis."

Ce maraicher de Vic-la-Gardiole cherche de nouvelles solutions pour faire face à ces épisodes de sécheresse : "Ca nous oblige à faire des recherches, de mettre en place de nouvelles façon d'irriguer moins consommatrice d'eau notamment le goutte à goutte. On l'installe sous serre en ce moment pour des cultures de persil, c'est important de continuer à chercher là-dessus même si c'est cher à mettre en place. C'est une situation qui peut devenir très complexe."