Sécheresse dans l'Indre : le préfet lance la procédure de reconnaissance de "calamités agricoles"

Département Indre, France

Face à la "situation d'extrême sécheresse" que connaît l'Indre et au lendemain d'une visite sur un élevage bovin de Sacierges-sain-martin, Thierry Bonnier, le préfet du département a décidé de lancer la procédure de reconnaissance des calamités agricoles pour les pertes en fourrages. Cette procédure vise dans un premier temps à constater les dégâts par zone au niveau départemental. Une mission d'enquête se rendra sur le terrain pour collecter les informations sur les pertes provoquées par cette sécheresse et succeptibles d'être reconnues en calamité agricole. Un rapport détaillé sera ensuite transmis au ministère de l'agriculture avant le 27 novembre. Le Cominté National de Gestion des Risques Agrcioles examinera le dossier d'ici janvier prochain et si la reconnaissance en calamit agricole est établie, un arrête ministériel serait publié ; c'est lui qui permettrait aus éleveurs de déclarer leurs pertes et obtenir éventuellement une indemnistation.

Dans le même temps, une expertise va être lancée sur les productions qui ont subi de pertes liées à cette sécheresse, notamment la pisciculture ou à d'autres aléas climatiques comme le gel. Outre cette procédure de calamité agricole, le préfet a demandé aux services de la direction départemenale des financnes publiques, de mettre en oeuvre un dispositif de de dégrèvement partiel de la taxe sur le foncier non bâti. Deux grands secteurs ont été définis :

Les régions céréalières du département (Boischaud Nord et Champagne Berrichonne) : dégrèvement de - 60% sur les surfaces classées "Prairies" au cadastre Sur les régions majoritairement d'élévage (Brenne, Marche Berrichonne et Boischaut Sud) : dégrèvement de -60% sur le surfaces classées "Prairies" au cadatre + dégrèvement de 40% sur les surfaces classées en "Terres"

Les agriculteurs victimes des incendies pourront obtenir des dégrèvements complémentaires. Le préfet en profite pour rappeler que les exploitations en difficulté peuvent solliciter auprès de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) un report de paiement de leurs cotisations sociales.