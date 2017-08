Sécheresse dans la Vienne : des contrôles surprises pour faire respecter les restrictions d'eau

Environ 5% des exploitations agricoles contrôlées depuis le mois de juillet dans la Vienne sont en infraction.

Depuis le début du mois de juillet, ils sillonnent le département, et ça ne fait pas toujours plaisir aux agriculteurs. Dès 10 heures, Eric Bachelier, responsable de l'Agence française pour la biodiversité dans la Vienne, et Morgan Priol, à la tête du service eau et biodiversité de la DDT (Direction départementale des territoires) inspectent les exploitations afin de vérifier que les restrictions d'eau sont bien respectées.

Jusqu'à 7.500€ d'amende

Dans les bassins du Clain et de la Dive du Nord, il est interdit par arrêté préfectoral d'irriguer entre 10 heures et 19 heures la semaine, ainsi que le weekend, du samedi matin au dimanche soir. "Une contravention de type 5 est prévue par le code de l'environnement, qui se traduit après par des sanctions pouvant aller jusqu'à 1.500€ par personne physique et 7.500€ par personne morale", rappelle Morgan Priol.

"On reçoit quelques coups de fils anonymes des particuliers qui, lors de leur promenade, constatent de l'irrigation et nous informent", s'amuse Eric Bachelier. Mais selon l'inspecteur de l'environnement, tous les appels ne se vérifient pas dans les faits.

Les équipes se repèrent dans les exploitations grâce à ces cartes - Nathalie Brionnet

"Les gens confondent deux choses", explique Morgan Priol, "l'eau qui vient du réseau, souvent utilisée par les particuliers et l'eau prélevée dans le milieu par les irrigants [les agriculteurs qui pratique l'irrigation, ndlr]. Les restrictions s'inscrivent sur les prélèvements en milieu, rivière ou nappe, par des forages. C'est pour ça qu'elles visent aujourd'hui essentiellement les irrigants. On est sur une année particulièrement difficile, assez sèche, avec peu de recharge pendant l'automne-hiver."

"Avec le développement de l'irrigation, on s'est retrouvés avec certains bassins en déséquilibre. On a des prélèvements plus importants que ce que le milieu est en capacité de supporter." - Morgan Priol

A quoi servent chaque année les prélèvements d'eau dans la Vienne ?

100 millions de mètres cubes pour la centrale nucléaire de Civaux (plus grande consommatrice du département)

65 millions de mètres cubes pour l'irrigation

30 à 35 millions de mètres cubes pour l'eau potable (dont une petite partie seulement pour boire)

3 à 5 millions de mètres cubes pour à l'industrie

Une quantité difficile à définir sert aux loisirs

Réécoutez le reportage diffusé le jeudi 3 août