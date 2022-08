Sécheresse dans le Gard : "Sans foin, je vais devoir me débarrasser de mon troupeau"

Les pluies sont de retour depuis ce week-end, dans le Gard et la Lozère. De nouvelles averses sont annoncées à partir de ce mardi soir. Après trois mois de canicule, la nature en a bien besoin, mais à priori, ce ne sera pas suffisant pour recharger les sols et soulager les agriculteurs. La sécheresse a fait, en effet, beaucoup de dégâts dans les élevages de la région. C'est le cas entre Bourdic et Sainte-Anastasie, où se trouve la manade de Jérôme Bertrand. Cet éleveur possède 145 taureaux, vaches et veaux de Camargue ainsi qu'une quinzaine de chevaux ; des animaux qu'il doit nourrir en puisant dans ses stocks de foin, normalement prévus pour l'hiver. "Je tape dedans depuis le mois de juin", soupire le manadier.

Un stock de foin pour l'hiver déjà bien entamé

En effet, ses champs de luzerne, sur lesquels il fait normalement pâturer ses animaux à cette période de l'année, sont pelés par des mois de vent et de soleil. "D'habitude, c'est tout vert, mais là, on dirait plutôt un terrain de boules", déplore l'intéressé devant ses terres. S'il ne pleut pas bien davantage, dans les prochaines semaines, Jérôme Bertrand, qui s'est déjà séparé de sa soixantaine de chèvres pour économiser du foin, l'assure : il devra vendre son cheptel de taureaux Camargue.

Moi, je ne veux pas voir mes bêtes souffrir, je ne les élève pas pour ça. Jérôme Bertrand, manadier

En attendant, pour puiser le moins possible sur son foin d'hiver, Jérôme Bertrand a préféré annuler des fêtes votives auxquels certains de ses taureaux devaient participer : "Un animal qui ne travaille pas se dépense moins, donc il mange moins. Et puis, partout, les sols sont chauds, ce qui abîme les pattes des taureaux", souligne l'éleveur.

Alerter les pouvoirs publics

Si Jérôme Bertrand a accepté de parler à France Bleu Gard-Lozère, c'est aussi pour alerter les pouvoir publics sur la détresse des éleveurs gardois et lozériens. "Il faut que l'État prenne conscience de la gravité de la situation et nous achète du foin, sinon, beaucoup d'élevages ne passeront pas l'hiver", avertit Jérôme Bertrand.