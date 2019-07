Sécheresse dans le Poitou : les fédérations de pêche des Deux-Sèvres et de la Vienne tirent la sonnette d'alarme

Les cours d'eau du Poitou n'ont jamais été aussi bas pour un début d'été. Dans les Deux-Sèvres et la Vienne, les pêcheurs sont très inquiets et craignent une mortalité importante des poissons dans les prochaines semaines.

Poitiers, France

L'assèchement des cours d'eau du Poitou n'a jamais été aussi alarmant pour un début d'été. Dans la Vienne ou les Deux-Sèvres, le niveau des rivières, étangs, lacs et autres étendues d'eau ont rarement été aussi bas et beaucoup d'observateurs parlent de situation inédite pour un début juillet.

Dans les Deux-Sèvres, 750 kilomètres de cours d'eau ont déjà été inspectés

Dans les Deux-Sèvres, les agents de la fédération de pêche ont terminé leur premier tour d'horizon des cours d'eau. 750 kilomètres de cours d'eau ont déjà été inspectés et la situation est inquiétante nous décrit Cédric Dubois, chargé du développement à la fédération de pêche 79 :

Pour Cédric Dubois de la fédération de pêche des Deux-Sèvres, la situation est inédite Copier

Les agents de la fédération de pêche 79 vont poursuivre l'observation et les relevés sur les cours d'eau du département du Poitou. Un prochain point sera fait révélé en milieu de semaine prochaine.

Dans la Vienne, le président de la fédération de pêche tire la sonnette d'alarme

Dans la Vienne chaque mercredi depuis le printemps, une cellule de vigilance sécheresse se réunit et dresse un bilan de l'état des cours d'eau du département pour prendre des mesures ou les renforcer. Pour Françis Bailly, président de la fédération de pêche de la Vienne : " Tous les cours d'eau du département sont concernés, du nord au sud et d'est en ouest et le manque d'oxygène va entraîner inévitablement la mort des poissons" :

Françis Bailly président de la fédération de la pêche de la Vienne recense les cours d'eau où la situation est la plus critique en ce 10 juillet 2019 Copier

Le niveau du Clain près du Pont-Neuf à Poitiers est particulièrement préoccupant © Radio France - Valentin Boissais

Pour Françis Bailly : "c'est une catastrophe. On est au pied du mur". "Mais que font les services de l'Etat ", s'interroge t-il ? " :

Françis Bailly président de la fédération de la pêche de la Vienne dénonce les dérogations autorisées pour les irrigations et s'interrogent sur les contrôles Copier

" Des contrôles sont effectués et en cas de non respect des mesures prises, des procès verbaux sont dressés " ! assure le directeur de la DDT 86

A la direction départementale des Territoires de la Vienne, le directeur nous assure qu'une cellule de vigilance sécheresse se tient tous les mercredis depuis le printemps et reconnait une situation est plus que préoccupante. Eric SIGALAS tient à rassurer les pêcheurs sur les contrôles effectués et les verbalisations en cas de non respect des restrictions d'eau mises en place et annonce une poursuite des contrôles dans les prochaines semaines :

Des contrôles et des procès verbaux sont dressés en cas de non respect des mesures mises en place par la préfeture de la Vienne assure la DDT 86 Copier