Sécheresse dans le Puy-de-Dôme en 2019 : les agriculteurs vont pouvoir être indemnisés

Le comité national de gestion des risques en agriculture a reconnu plus de 400 communes du Puy-de-Dôme pour pertes de récolte sur cultures fruitières et légumières, et l’ensemble du département en apiculture après l'épisode de sécheresse qui avait touché le département en 2019.