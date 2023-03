Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : les canaux restent à sec, les agriculteurs s'adaptent

C'est un moyen d'irrigation dont dépendent de nombreux agriculteurs du département : les canaux d'irrigation. Mais avec la sécheresse historique qui touche la région, le tribunal administratif de Montpellier a décidé à l'automne de limiter les prélèvements dans la Têt . Les canaux doivent laisser 1500 l/s dans la rivière au lieu de 600 l/s actuellement.

Avec le placement du département en alerte sécheresse renforcée, les prélèvements pour usage agricole sont en plus divisés par deux. Certains canaux, comme à Corneilla-la-Rivière, restent donc à sec la majeure partie du temps.

Trois jours d'ouverture, dix de fermeture

Les 5 hectares de pêchers de Jacques, à Corneilla-la-Rivière, dépendent uniquement de l'eau du canal. L'arboriculteur doit donc s'adapter : "Avant, on arrosait toute la table à pleine eau. Maintenant, on met un sillon de chaque côté de la rangée d'arbre. Cela permet d'accompagner l'eau au fur et à mesure et d'économiser."

Dans les parcelles qu'il possède dans d'autres villes, il est passé au goutte à goutte : "Comme on nous réduit à chaque fois les mètres cube qu'on peut prélever, on doit trouver des solutions !"

Pour préserver le débit de la Têt, le canal doit rester à sec une vingtaine de jours par mois. José, le garde-vanne, n'a jamais autant monté et descendu l'écluse : "Tous les mois, on reçoit un tableau, avec des jours de fermeture à respecter. C'est à peu près trois jours d'ouvert, dix de fermé. A chaque fois, je vais couper la vanne, et l'eau repart dans la rivière."

Chaque semaine, José vient descendre et monter l'écluse. © Radio France - Alice Marot

Inquiétude sur les cultures

Pour l'instant, la trentaine d'agriculteurs qui dépend du canal s'adapte. Mais pour José, ça ne va pas tenir : "Dans 15 jours, les pêchers auront besoin d'eau, les légumes aussi. Si les récoltes sont menacées, certains vont finir par se révolter !"

Une inquiétude que partage Jean-Marc Hostalier, le président l'association en charge du cour d'eau, l'ASA, lui aussi agriculteur : "Dans les mois à venir, arroser seulement trois jours puis tout couper, ce sera impossible", craint-il.

Les associations en charge des canaux demandent aux producteurs et particuliers d'adapter leurs commandes et alertent sur un risque de coupure totale des réseaux d'irrigation pendant les mois d'avril-juin. Mais certains, comme Jean-Marc Hostalier, demandent aux autorités de donner le feu vert pour prélever d'avantage, au moins jusqu'à la fin de l'été.