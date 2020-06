Sécheresse : de nouvelles restrictions d'eau prises en Loire-Atlantique

Le niveau des cours d'eau ne cesse de baisser à cause de la sécheresse. Résultat, la préfecture de Loire-Atlantique a pris ce jeudi de nouvelles mesures limitant l'utilisation de l'eau.

En Loire-Atlantique, il y a désormais trois bassins concernés par des mesures de restrictions d'eau. Après celui des Côtiers bretons et celui de la Logne, Boulogne, Ognon, c'est désormais le bassin de la Vilaine qui est touché. L'arrêté a été pris ce jeudi par la préfecture de Loire-Atlantique. Il est notamment interdit de nettoyer son véhicule, sa terrasse ou de remplir sa piscine à l'exception de sa première mise en eau. L'arrosage des espaces verts et des jardins non potagers sont eux autorisés mais seulement la nuit de 20h à 8h lendemain matin.

L'utilisation de l'eau potable n'est elle pas concernée par ces mesures.