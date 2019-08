Sécheresse : des agriculteurs de la Vienne envoient du fourrage dans le Cantal

Poitiers, France

La solidarité se met en place dans le milieu agricole pour venir en aide aux éleveurs les plus affectés par la sécheresse. Dans la Vienne, la FDSEA va charger deux camions de fourrage, ce mardi matin à Saint-Georges-les-Baillargeaux, à destination du Cantal. D'autres chargements vers ce département et de celui de la Creuse sont programmés dans les semaines à venir. Au total, plus de 800 tonnes, soit une trentaine de camions vont faire le voyage.

La FDSEA a cherché des surplus de fourrage dans la Vienne

La difficulté pour le syndicat, cela a été déjà de recenser les fourrages disponibles. Cela s'est fait principalement par le bouche à oreille. Romain Martineau, le président de la FNSEA dans la Vienne, explique "que certains agriculteurs ont vu notre appel et se sont proposés spontanément".

Des prix abordables

Le syndicat s'est assuré que le prix du fourrage ne soit pas trop élevé, car il faut y ajouter le prix du transport. C'est donc 100 euros la tonne, transport compris. "La plupart ce sont éleveurs qui se disent que dans une telle situation, ils n'auraient pas aimé payé trop cher", souligne Romain Martineau. Et obtenir un tel geste n'est pas gagné d'avance car avec la sécheresse, les cours du fourrage grimpent.

Si pour le fourrage, la Vienne est auto suffisante. L'inquiétude grandit en revanche pour ce qui est du maïs d'ensilage. La récolte 2019 s'annonce maigre en quantité et très faible en qualité, et l'aide des départements voisins sera sûrement bientôt nécessaire.