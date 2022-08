Sécheresse : des contrôles pour vérifier l'utilisation de l'eau dans le Territoire de Belfort

Pour lutter contre la sécheresse, les départements du Nord Franche-Comté ont été placés en alerte crise. Face aux nombreuses infractions aux règles d'utilisation de l'eau, la Direction départementales des territoires et l'Office français de la biodiversité effectuent des contrôles.

"On constate malheureusement que tout le monde ne joue pas le jeu." Stéphane Laucher est le chef du service environnement à la Direction départementale des territoires (DDT) dans le Territoire de Belfort. Accompagné d'inspecteurs de l'Office français de la biodiversité (OFB), il effectue des contrôles de l'utilisation de l'eau dans le département. Ce mardi, ils se sont rendus à la Ferme Tacquard, à Reppe, où sont produits des légumes et des céréales. Le couple d'exploitants a fait une demande de dérogation pour pouvoir puiser dans une réserve d'eau voisine car ils ne peuvent pas irriguer leurs cultures correctement. Le bon déroulement du contrôle était une condition pour obtenir l'autorisation.

Les cuves de récupération d'eau de pluie de la ferme. © Radio France - Corentin Debuire

Première étape : le détail de leur consommation d'eau puis l'observation du camion qui leur permet de transporter l'eau, la nuit, pour arroser leurs plantations. Puis on se rend devant leur trois cuves de récupération d'eau de pluie, dont le niveau est très bas. Quelques instants plus tard, il est tant de se rendre à l'étang voisin. Sur le trajet, Damien Tacquard passe la main dans la terre. "C'est sec",constate-t-il tristement. Il jette ensuite un œil à ces courges : "Regardez, tout crève de soif là".

Une vérification du terrain et de l'étang voisin

Après observation, pas de doute pour Stéphane Laucher, le terrain n'a pas été arrosé en journée : "On voit bien que le sol est sec. Si ça avait été arrosé en journée, on l'aurait tout de suite vu". Une fois arrivé devant l'étang, c'est au tour des inspecteurs de l'OFB de s'assurer que les exploitants n'ont pas puisé dedans. "Par rapport au niveau des berges, on voit que le niveau de l'eau s'est affaissé de 50 à 60 centimètres, décrit Arthur Costard, un des deux inspecteurs. C'est la moyenne observée sur tous les étangs dans le département. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun prélèvement dans cet étang."

La Marnière a souffert de la sécheresse mais ne semble pas avoir subi de prélèvement. © Radio France - Corentin Debuire

À l'issue du contrôle, tout semble en ordre et les deux exploitants devraient pouvoir obtenir l'autorisation de puiser dans une nouvelle réserve. Mais pour eux, c'est surtout une anticipation pour les prochaines années, selon Damien Tacquard : "Pour cette année c'est déjà trop tard, les plants ont trop souffert lors des deux mois derniers. Mais c'est pour l'avenir qu'on cherche à réfléchir pour trouver des solutions." Dans le cas contraire, ils pourraient se retrouver contraints d'abandonner l'activité légumière pour se concentrer uniquement sur les céréales, moins consommatrices d'eau.