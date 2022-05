Sécheresse : des restrictions d'usage de l'eau en Loire-Atlantique et en Vendée

Il va faire beau et chaud toute la semaine. Bon pour le moral, certes, mais ces températures estivales ne vont pas arranger l'état de sécheresse des sols. Des restrictions d'usage de l'eau viennent d'être prises sur le sud de la Loire-Atlantique et la frontière nord de la Vendée. Dans le détail, le seuil d'alerte est déclenché dans le marais breton, dans le bassin de Grand-Lieu et le bassin de la Logne notamment. Par ces arrêtés préfectoraux, il est demandé aux agriculteurs de réduire leurs prélèvements d'eau.

"Les professionnels font le choix de se limiter avant une interdiction"

Mieux vaut anticiper, estime le président de la FNSEA de Vendée. Selon Brice Guyau, cette mesure est nécessaire. Il ajoute que les agriculteurs n'attendent pas qu'on leur impose des restrictions pour s'autoréguler, et que c'est le cas en ce moment dans le sud de la Vendée. "Nous avons des suivis des nappes phréatiques et des réserves de substitution dans l'ensemble du département et en fonction de ça, les professionnels font le choix de se limiter avant une interdiction de la part de l'administration, souligne-t-il. C'est ce qui nous permet de gérer au mieux, au plus près du besoin de l'ensemble des agriculteurs mais aussi du milieu."

"Ça ne changera rien du tout"

Si Philippe Guillet, de l'association des irrigants de Grand-Lieu est d'accord sur le fait que les agriculteurs sont capables d'autorégulation, il ne juge pas ces mesures de restrictions d'eau nécessaires. "Ça ne changera rien du tout parce qu'à l'heure actuelle on nous met des restrictions sur l'utilisation de l'eau alors qu'on n'a encore pas commencé à irriguer et que les cours d'eau sont déjà à sec, explique-t-il. Sur notre bassin, tous les ans, les cours d'eau sont à sec. Les arrêtés qui ont été instaurés pour gérer la sécheresse ne sont pas cohérents avec les réalité du terrain. Nous, on réclame une réelle étude indépendante sur cette question."

"Notre assurance c'est l'eau"

Le bassin de Grand-Lieu regroupe environ 400 agriculteurs irrigants en Loire-Atlantique et en Vendée. Parmi eux, Gaël Drouet, éleveur de vaches laitières et cultivateur sur une exploitation de 130 hectares à La Planche, dans le vignoble nantais. Son père a créé un étang artificiel il y a un peu plus de 30 ans. 30.000 mètres cube de réserve d'eau pour son exploitation. "Cet étang, c'est notre assurance en fait. On peut faire fonctionner nos assurances toute l'année avec ce qui se passe en ce moment, mais pour nous, notre assurance c'est l'eau", remarque-t-il.

Une eau récupérée l'hiver en drainant les sols sableux de l'exploitation et qui sert à irriguer le maïs l'été, comme celui planté il y a une dizaine de jours dans le champ à quelques pas de son étang. Sauf qu'en période de restriction, comme en ce moment, Gaël Drouet n'a pas le droit d'utiliser cette eau en journée, ni le week-end. " Si on est déjà en arrêté aujourd'hui, ça veut dire que demain on va en prendre d'autres qui seront encore plus contraignants pour nous. Et on ne pourra plus arroser notre maïs, on va le laisser crever !"

Le bons sens paysan n'est pas qu'un gros mot, c'est une réalité ! - Gaël Drouet, agriculteur

Et l'éleveur se demande comment il pourra nourrir ses vaches laitières parce que le maïs qu'il cultive lui sert de fourrage. "C'est à la fois un sentiment d'inquiétude, mais c'est aussi de la colère ! Parce ce que le bon sens paysan n'est pas qu'un gros mot, c'est aussi une réalité !", lâche-t-il.

Sans un maïs de qualité, l'agriculteur devra acheter des céréales et des protéines ailleurs pour nourrir ses bêtes, à l'étranger. "Un non sens", selon Gaël Drouet, loin du bon sens paysan. "Quand on a 30.000 mètres cube d'eau, laissez-nous les utiliser ! Point barre !"