Sécheresse: du jamais vu en Ardèche

Les agriculteurs d'Ardèche demandent au préfet le recours au fonds de calamités agricoles. Le manque de fourrage pour le département est estimé à quatorze millions d'euros.

Les pluies de printemps ont été inférieures à la moyenne sur l'ensemble du département à l'exception du mois de Mars. Les précipitations d'été sont habituellement très faibles. Et depuis la fin du mois d'Août rien ou presque. Quatre millimètres à Saint-Etienne-de-Boulogne sur les pentes du col de l'Escrinet.

Du jamais vu

Premiers touchés, les éleveurs. L'herbe a mal poussé au printemps faute de pluie. La première coupe est donc inférieure de près 30% à la moyenne. Ce qui veut dire moins de foin, mais aussi l'impossibilité de mener les vaches en pâture. Résultat dans certaines exploitations on nourrit les vaches avec du foin depuis mi-juillet.C'est le cas sur l'exploitation de David Confort, exploitant à Saint-Etienne-de-Lugdarès où il possède 45 vaches laitières.

David est découragé, à tel point qu'il se demande s'il ne va pas arrêter son activité d'éleveur pour trouver un autre secteur plus rentable. Et encore il s'estime privilégié avec un salaire de 650 € brut par mois puisqu'il fait des yaourts qu'il vend en Sud Ardèche.

Les réserves de foin chez David Confort sont déjà bien entamées © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une sécheresse qui touche sévèrement les castanéiculteurs

La récolte de châtaignes va bientôt débuter. Au printemps, elle était prometteuse. un soulagement pour ces agriculteurs qui sortaient à peine d'une crise grave, celle du cynips, un insecte ravageur. Mais aujourd'hui les arbres ont soif. Ils sont incapables de mener à bien leur fruits. Résultat: les bogues se rétrécissent et deviennent brune. A l'intérieur, des châtaignes minuscules, impossible à commercialiser.

Le sol est tellement sec que certains arbres risquent de mourir. En tout cas, la plupart ne donneront pas de fruits cette année et peut-être pas l'année prochaine.

Les bogues ne parviennent pas à grossir et meurent © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Certains châtaigniers ne résiteront pas à la sécheresse © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Une sécheresse qui touche aussi la vigne

La vigne a connu une saison difficile avec notamment de la grêle et du gel. Mais il faut maintenant y ajouter la sécheresse. La vigne a donné peu de raisins. A l'UVICA, la cave coopérative la plus importante du Sud Ardèche, on estime la production 2017 à 240 000 hectolitres contre 380 000 pour une année moyenne.