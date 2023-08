Sècheresse en Ardèche : la pêche à la truite fario interdite

La situation de la sècheresse en Ardèche reste très préoccupante. Notamment pour la ressource en eau. Les rivières s'assèchent et la préfecture vient de prendre un arrêté interdisant le prélèvement de la truite fario sur les cours d'eau de première catégorie piscicole et dans certaines parties de cours d'eau et plans d'eau du département.

Concrètement, cette interdiction concerne :

Les 3500km de cours d'eau de première catégorie jusqu'au 17 septembre, jour de fermeture en 1ère catégorie

jusqu'au 17 septembre, jour de fermeture en 1ère catégorie L'ensemble de la rivière Ardèche et Cance en seconde catégorie

en seconde catégorie Le Chassezac en amont du pont de fer

en amont du pont de fer Les plans d'eau de Coucouron, Issarles et Devesset où l'interdiction est valable jusqu'au 8 octobre.

La truite fario est considérée comme une "espèce repère" qui sert d'indicateur biologique de la bonne qualité des cours d'eau de l'Ardèche. D'où l'importance de la protéger. La fédération de pêche de l'Ardèche compte plus de 20.000 adhérents.