Sécheresse : en Corrèze, la colère des agriculteurs qui ne seront pas indemnisés de leurs pertes de l'été

Une petite partie du département de la Corrèze a été reconnu en état de sécheresse cet été par la commission nationale sur les reconnaissances de calamités agricoles. Les agriculteurs sont donc en colère puisque cela signifie que la plupart ne seront pas indemnisés pour leurs pertes, alors que la préfecture avait validé la demande de reconnaissance de l'état de sécheresse pour tout le territoire.

La cause de ce problème ? L'utilisation par les services de l'état de cartes satellites qui établiraient l'impact de la sécheresse sur les sols. Des cartes peu fiables assurent les agriculteurs qui selon Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'Agriculture de la Corrèze, enlèveront toutes chances aux éleveurs corréziens d'être indemnisés lors des pertes de récoltes futures : "on est là pour préparer l'avenir, et l'avenir avec l'assurance récolte est assuré par les cartes. Mais si les cartes ne sont pas plus justes que ça, comment on va faire pour l'expliquer aux agriculteurs ?".

Le préfet réitérera sa demande

Une délégation de la FDSEA, des Jeunes agriculteurs et de la chambre d'agriculture a été reçue par le préfet ce vendredi 16 décembre. Ce dernier a promis de représenter la demande de reconnaissance totale à la prochain réunion de la commission sur les calamités agricoles mi-janvier.