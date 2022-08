Sécheresse en Côte-d'Or : dans les vignes, tout va se jouer la semaine prochaine pour la CAVB

Contrairement à certaines régions où le gel, la grêle puis la sécheresse et les canicules compromettent la récolte 2022 dans les vignes, en Côte-d'Or, le vignoble semble résister. Mais la vigne souffre et on arrive à un point critique selon Thiébault Huber, le président de la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) et vigneron à Meursault. Tout va se jouer la semaine prochaine avec le retour espéré de la pluie en quantité suffisante.

"Aujourd'hui, on est à une situation critique. On peut balancer d'un côté comme de l'autre. Si on a des pluies tant espérées après le 15 août, comme ça se dessine à peu près, on peut sauver le millésime et faire un millésime d'anthologie puisque potentiellement, on a de quoi faire quelque chose de très très bon.

Par contre, si jamais il ne pleut pas, alors là on peut avoir deux scénarios. Soit on va être comme 2003, c'est à dire qu'il fera moins chaud et du coup on va mûrir les raisins, mais par évaporation du jus qu'il y a dedans. Soit, au contraire, on va se retrouver comme dans la situation des Bordelais, à savoir si on continue sur ces vagues de chaleur et là ça va dessécher avant d'être mûr et donc pas de raisin demain."

Thiébault Huber, le président de la CAVB Copier