Sécheresse en Côte-d'Or : l'appel à l'aide d'un éleveur pour sauver son cheptel

Toujours pas de pluie en Côte-d'Or, et la sécheresse historique tourne à la galère pour les éleveurs obligés de trouver de l'eau pour leurs animaux. Quand les sources et les puits sont à sec, ils doivent puiser dans les rivières pour apporter de l'eau aux bovins dans les prés. C'est le cas pour Frédéric Ligiot qui élève une soixantaine de vaches près de Brazey-en-Plaine. Les deux puits de son plus grand pré sont à sec. Cela le contraint à venir régulièrement apporter de l'eau à son cheptel. Mais le problème, c'est qu'il ne possède pas de tonne à eau. Cette situation le contraint à effectuer de multiples voyages. Il lance donc un appel à l'aide sur le réseau social Facebook.

"Je suis équipé en bacs de mille litres répartis en quinze palettes. J'en mets quatre sur une remorque et je m'en vais comme ça. Je lance un appel pour trouver une tonne d'une capacité minimum de cinq à huit mille litres pour réduire le nombre de voyages, et me permettre d'effectuer ces approvisionnements qu'une fois tous les trois jours au lieu d'allées et venues quotidiennes en ce moment." explique Frédéric Ligiot.

Mais les finances de l'éleveur n'étant pas extraordinaires, il souhaite qu'on puisse lui prêter cet équipement en attendant des jours meilleurs pour en acheter. Il lui faudra au préalable monter un dossier pour obtenir une aide éventuelle. Mais pour l'instant, l'urgence c'est que son cheptel puisse s'abreuver. Frédéric Ligiot a déjà reçu quelques propositions, mais celles-ci proviennent de trop loin.

