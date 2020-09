Sécheresse en Côte-d'Or: la production de pommes de terre en chute de 15 tonnes à l'hectare à la Sans Fonnaise

Malgré la pluie de ces dernières heures la sécheresse fait toujours des ravages en Côte-d'Or. Mi-septembre la Chambre d'agriculture, les Jeunes Agriculteurs, la FDSEA et la coopérative Dijon Céréales tiraient la sonnette d'alarme et réclamaient une mobilisation des pouvoirs publics.

L'une des plus mauvaises récoltes depuis près de 45 ans

Il faut dire que pour la plupart des exploitants, la moisson 2020 est l'une des plus mauvaises -disent-ils- depuis 1976 ! Exemple concret de cette très mauvaise année, à Domois un hameau de Fénay au Sud de Dijon au sein de l'EARL "La Sans-Fonnaise".

La "Sans-Fonnaise" produit des frites pour les restaurants

Vous connaissez forcément les produits de "La Sans Fonnaise". C'est cette exploitation qui fait pousser des pommes de terre qui sont ensuite débitées en frites, conditionnées sous vide et servies dans les cantines scolaires, une quarantaine de restos Dijonnais ainsi qu'à la cuisine centrale de la ville !

Frédéric Biason, le gérant de l'EARL "La Sans Fonnaise" dans l'un de ses bâtiments agricoles où sont triées les pommes de terre © Radio France - Thomas Nougaillon

15 tonnes de moins à l'hectare

Le gérant, Frédéric Biason, sent bien les conséquences du manque d'eau. "Cela fait 4-5 ans que nous avons des sécheresses relativement marquées tous les ans. Et là cette année c'est un peu plus que d'habitude. Sur toutes les variétés que l'on fait pousser on en a une qui sert pour la production de frites transformées sur laquelle on accuse 15 tonnes de moins à l'hectare" constate l'agriculteur.

Heureusement le calibre reste correct

Et ce n'est pas une première explique encore Frédéric Biason. "C'est déjà arrivé une fois, il y a 7 ans, on avait eu une sécheresse mais aussi des inondations au printemps. Mais c'était encore pire parce que nous n'avions pas eu de rendements et les patates étaient toutes petites. Cette année on a une baisse significative du rendement mais le calibre reste tout de même correct."

50 jours sans une goutte de pluie au printemps 2020

Dans notre département on a passé près de 50 jours sans une goutte de pluie au printemps dernier rappelle les organisations syndicales agricoles. Cette situation impacte les grandes cultures mais aussi l’élevage avec des déficits en fourrages et en paille. Frédéric Biason pense que pour se tirer de ce mauvais pas les agriculteurs devraient redevenir maîtres de l'irrigation. "Faire de la pomme de terre sans irriguer aujourd'hui c'est impossible -dit-il- mais si on peut maîtriser l'irrigation on maîtrisera aussi les rendements".

Les pommes de terre sont triées sur un tapis roulant avant d'être mises en filet © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 150 tonnes de patates de déficit

Sur ces diverses surfaces de production le céréalier table sur une récolte d'au-minimum 800 tonnes chaque année. Mais en 2020 il devrait lui manquer entre 150 et 200 tonnes. La récolte des pommes de terre doit se terminer mi-octobre.

