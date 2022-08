Sécheresse en Côte-d'Or : la solidarité a fonctionné pour un éleveur en difficulté

L'appel à l'aide lancé sur Facebook et sur France Bleu Bourgogne a été relayé des milliers de fois et l'histoire se termine bien. Plusieurs agriculteurs du secteur de Brazey-en-Plaine se sont mobilisés pour fournir à Frédéric Ligiot des tonnes à eau pour lui permettre d'abreuver ses vaches.

À cause de la sécheresse, l'éleveur devait puiser dans la rivière pour permettre à son troupeau de boire. Sauf qu'il n'avait pas de tonne à eau pour stocker les milliers de litres nécessaires. Il a donc lancé un appel à l'aide, et il a reçu des réponses de la France entière : "j'ai même eu des contacts de Tours et de Marseille, s'étonne Frédéric Ligiot. Mais j'ai finalement privilégié le local puisque plusieurs collègues m'ont proposé des tonnes à eau et au final j'en ai plusieurs qui permettent de stocker au total 14 000 litres."

L'eau pour les bêtes est désormais stockée dans plusieurs contenants -

Il n'est donc plus obligé de faire de multiples voyages à la rivière, et il est ravi de la solidarité qui s'est crée autour de son histoire : "au départ j'ai surtout fait ça en pensant aux politiques, je voulais des réponses, et je voulais faire bouger le monde agricole face à cette grave sécheresse qui nous touche en ce moment."