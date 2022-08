Sécheresse en Côte-d'Or : pour Laetitia, une maraîchère, la situation est "très dure, c'est une catastrophe"

Le mois de juillet 2022 a été le plus sec jamais connu depuis 1959, indique Météo-France avec un déficit de précipitation de 88 %. Une sécheresse qui devrait se poursuivre avec cette nouvelle vague de chaleur attendue chez nous en milieu de semaine. Une sécheresse qui met à mal les cultures en Côte d'Or, comme celle de Laetitia, une maraîchère et gérante de Jardin de la Pomme, installée depuis trois ans à Ruffey-lès-Beaune.

Sur l'hectare qu'elle cultive de manière naturelle, les dégâts de la chaleur persistante sont déjà visibles. "Cela fait quasi trois mois qu'il n'a pas plu", s'alarme la maraîchère. Sous sa serre de tomates, "celles qui résistent le mieux", de nombreuses ont été brûlées par la sécheresse. "Elles ont des tâches blanches, ce sont des parties qui ne poussent pas. Elles sont invendables. Avec cela, ce sont les aubergines qui ont du mal, tout comme l'ail, les oignons et les pommes de terre. Ils sont tous petits. Normalement ils ont besoin très peu d'irrigation. Là il aurait fallu."

Certaines tomates ont brûlé avec la chaleur. © Radio France - Virginie Vandeville

Des cultures d'hiver en péril

Si la récolte des légumes d'été pourra être possible malgré des pertes encore difficiles à estimer, ce sont les cultures d'hiver qui ont le plus souffert. "Les poireaux. Je les ai repiqués il y a un mois. Ils ont à peine poussé malgré l'irrigation. Mais ils devraient faire le double", déplore Laetitia. Mais le pire reste sa parcelle de courges. "A cette époque-là, on devrait plus voir d'herbes. On ne devrait voir que des feuilles de courges car ce sont des plantes très poussantes qui recouvrent tout. Là, il n'y a rien". Une parcelle que cette maraîchère a laissé à l'abandon faute de pouvoir les sauver.

Dans les serres, les légumes subissent aussi la chaleur. © Radio France - Virginie Vandeville

Des végétaux stressés par le soleil

Des cultures d'hiver comme les courges, les butternut, potimarron qui risquent de connaître "des pénuries, une plus faible production et qui seront plus petits en taille. Ce qui est néfaste, ce sont les températures élevées et le rayonnement du soleil. Il faut savoir que les végétaux sont un peu comme nous car ils ont des températures optimum de croissance. Pour la tomate, c'est minimum 14 degrés et maximum 28 degrés. En dessous ou au-dessus de ces températures, il n'y a plus de croissance et la plante est stressée", explique Philippe Marande, maraîcher à Messigny-et-Vantoux et président du groupement des producteurs de fruits et légumes de Côte-d’Or (GPFL).

Devenir maraîchère, c'était mon rêve

"Les plantations en place, c'est trop tard. A part installer des filets d'ombrages, mais le temps de recevoir et de les installer. Non là on va laisser passer. On va subir", s'émeut Laetitia. "C'est catastrophique. On passe 12 heures par jour au travail et il n'y a rien au bout. Surtout qu'on entend des collègues qui arrêtent... et puis au niveau financier, cela fait trois ans que je travaille et que je ne gagne rien. C'est dur. Devenir maraîchère, c'était mon rêve. Cela commence à devenir compliqué". Mais hors de question de baisser les bras pour la professionnelle. Elle n'espère qu'une chose, que l'année 2022 soit une année d'exception.

Les courges de Laetitia n'ont pas survécu à la sécheresse. Il ne reste sur la parcelle que des mauvaises herbes. © Radio France - Virginie Vandeville

Faire évoluer les cultures

Afin de ne pas mettre à mal les cultures, les producteurs de fruits et légumes de Côte d'Or peuvent continuer à arroser le soir malgré les restrictions en eau misent en place par la préfecture depuis au moins le mois de juin. Mais l'aide reste insuffisante pour l'avenir des cultures déplore Philippe Marande, maraicher à Messigny-et-Vantoux et président du groupement des producteurs de fruits et légumes de Côte-d’Or (GPFL).

"Il y a des cultures qui répondent bien à l'apport d'eau comme les épinards. Mais en extérieur c'est plus difficile du fait du rayonnement du soleil. Je pense qu'on a du retard sur le fait d'anticiper sur les décennies à venir dans lesquelles nous auront beaucoup plus de sécheresses visiblement. _Il faut aujourd'hui s'atteler à chercher des solutions comme la sélection de nouveaux végétaux qui consomment moins d'eau et trouver des alternatives comme des abris climatiques. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre._"