Sécheresse en Creuse : des enquêtes de terrain pour obtenir la reconnaissance de calamités agricoles

Face à la sécheresse, la chambre d'agriculture de la Creuse va mener cette semaine des enquêtes de terrain pour évaluer les pertes dans les exploitations, et demander la reconnaissance "du caractère de calamités agricoles".

Les éleveurs creusois dans l'attente d'une reconnaissance du caractère de calamités agricoles. Son obtention permettra de débloquer des indemnités financières pour compenser les pertes de production liées à la sécheresse. Jusqu'à maintenant la préfecture évoque une baisse de 10%, ce que conteste la chambre d'agriculture, qui met en avant les 40% de perte en moyenne sur le département, et va mener des enquêtes de terrain pour le prouver.

Images satellitaires confrontées aux bilans fourragers

La Creuse ne peut prétendre à la reconnaissance du caractère de calamités agricoles qu'à partir du moment où il y a eu une perte de production de 30% sur la première récolte d'herbe. Selon les services de l'Etat, le département en est loin : moins de 10% de perte. La préfecture s'appuie ici sur des images satellites qui datent de juillet. "Ce sont des logiciels qui ont été faits en Bretagne, mais la pousse de l'herbe en Bretagne et dans le Limousin, et dans la Creuse, ce n'est pas la même chose", argumente Pascal Lerousseau, président de la chambre d'agriculture, le logiciel n'est pas calibré pour notre région, donc il faut revoir la copie."

Pour contredire les conclusions livrées par les appareils en orbite, les agriculteurs vont réaliser des bilans fourragers, chiffres à l'appuie. "Vous évaluez combien vous avez de stock de fourrage, et combien vous aviez l'année dernière à la même période, et cela fait ressortir ce qui manque pour tenir l'hiver", décrit Pascal Lerousseau. Car c'est la nourriture pour les vaches qui est le principal point noir. Le soleil a grillé les prairies, et a obligé les éleveurs à puiser dans leur réserve jusqu'à trois mois à l'avance.

Résultat, la note s'annonce salée lorsque les éleveurs vont devoir racheter du foin pour compenser les fourrages utilisés dès à présent. La chambre d'agriculture sait déjà que des exploitations vont devoir se séparer d'une partie de leur cheptel, faute de pouvoir les nourrir. La revente du bétail permettra certes de payer les factures, mais la réduction d'un troupeau promet aussi une perte de gain.

Indemnités financières attendues pour l'automne

Ces surcoûts liés à la sécheresse ne sont pas sans conséquence dans les trésoreries. Le secteur est donc dans l'attente d'indemnités financières. "Vu le déficit qu'on a sur les exploitations, avec 70% des agriculteurs qui sont en train d'enfourrager, il faudrait une enveloppe de 20 millions d'euros pour le département", estime Christian Arvis, président du syndicat FDSEA en Creuse.

Mais pour y prétendre, le chemin s'annonce long. Il faut d'abord constituer un dossier qui prouve que les pertes sont bien au-dessus des 30%. Le Comité National des risques agricoles l'examine, délibère et si le département est classé en calamités agricoles, une enveloppe est attribuée. La somme est ensuite redistribuée entre les agriculteurs, en fonction de plusieurs critères. Les premières indemnités sont ainsi attendues entre la fin de l'automne et le début de l'hiver pour la Creuse.