Sécheresse en Creuse : des éleveurs bovins entament leur fourrage trois mois à l'avance

Les fourrages devaient rester sous les hangars jusqu'à novembre, mais face à la sécheresse de l'été de nombreux éleveurs bovins sont contraints de changer leur plan. "Les stocks vont être sortis à la mi-aout", lâche Fabrice Bournavaud, installé sur 145 hectares à Maison-Feyne, au nord de la Creuse, où il élève 400 vaches limousines.

Un surcoût pour la période hivernale

Pour retarder l'utilisation de son fourrage, l'éleveur a organisé une rotation des vaches sur plusieurs parcelles : "Au lieu de les mettre directement sur quatre hectares, où elles vont gaspiller un petit peu d'herbe, on les met hectare par hectare." Le roulement lui a permis de gagner du temps, mais dans une semaine il sera obligé de piocher dans ses réserves de fourrage, alors qu'il aurait dû attendre novembre avant de les utiliser.

Des Limousines devant leur abreuvoir à Maison-Feyne, au nord de la Creuse. © Radio France - Julien Penot

Fabrice Bournavaud sait déjà qu'il devra acheter à nouveau du fourrage en hiver pour combler son utilisation en août. "S'il faut compenser deux mois sans herbe, cela peut aller très très vite. Le foin est aux alentours de 80 euros la tonne, un troupeau de vingt bêtes mange cinq à six tonnes, et des troupeaux on en a vingt." Une facture qui se rajoute à des charges déjà lourdes, comme les carburants et les engrais.

Moins de viande dans les étalages

Si Fabrice Bournavaud envisage pour l'instant de racheter du fourrage, d'autres éleveurs ne vont pas pouvoir se le permettre. "Soit ils vont se séparer d'une partie de leur cheptel, soit ils vont acheter de la marchandise pour nourrir les animaux, mais il faut en avoir les moyens", décrit Pascal Lerousseau, président de la chambre d'agriculture de la Creuse. La première option est moins couteuse, et aura des conséquences sur les consommateurs.

"Cela veut dire que demain, dans les supermarchés, il y aura des rayons qui vont être vides et cela va être plus compliqué pour le consommateur de trouver de la nourriture", ajoute Pascal Lerousseau. A terme, c'est une augmentation des prix qui est donc à craindre.