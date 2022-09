Sécheresse en Dordogne : le préfet maintient les restrictions d'usage de l'eau

Les quelques orages en Dordogne et dans la région ces derniers jours n'ont pas fait remonter les cours d'eau. La préfecture maintient les restrictions en vigueur et renforce même celles de prélèvement à fin d'irrigation, avec une mesure supplémentaire.

Le préfet de la Dordogne a décidé, avec le comité d'étiage du département qui comprend les agriculteurs irrigants, de maintenir toutes les restrictions à l'usage de l'eau en vigueur. La trentaine de cours d'eau concernés par des restrictions plus ou moins sévères de prélèvement pour l'irrigation le demeurent, et la Dronne aval, pour laquelle les restrictions avaient été levées la semaine dernière, repasse en niveau jaune d'alerte avec interdiction de prélèvement deux jours par semaine. Ces mesures s'appliquent à partir de ce mercredi 7 septembre.

La cartographie des mesures applicables à partir du 7 septembre. - Préfecture de la Dordogne

Toujours pas le droit de laver sa voiture au jet d'eau

La préfecture prolonge également les arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau pour les particuliers jusqu'au 30 septembre, car "l'étiage précoce que nous subissons concerne également les nappes d'eaux souterraines" qui prendront des mois à se recharger.

Sont donc interdits jusqu'à nouvel ordre le lavage des véhicules chez soi (mais c'est autorisé dans les stations de lavage professionnelles), sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière…) et pour les véhicules d’urgence et de sécurité. Le remplissage des piscines privées à usage familial est interdit, hormis celles dont la capacité est inférieure à 20 mètres cubes. L’arrosage des espaces et terrains sportifs de toute nature est interdit de 8 heures à 20 heures, l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des jardins potagers, de 8 heures à 20 heures.