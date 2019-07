Sécheresse en Dordogne : voici la liste des restrictions de pompage dans les rivières

Dordogne, France

La sécheresse sévit en Dordogne. La département est en crise. La préfecture a publié ce mardi une nouvelle carte des restrictions de pompage dans les cours d'eau du département.

La situation reste bonne sur la Dronne, la Vézère et la Dordogne, même si les débits baissent. Elle s'aggrave sur la Lizonne et sur l'Isle amont.

Carte des restrictions de pompage dans les cours d'eau - Préfecture de la Dordogne

D'autres cours d'eau souffrent bien plus. Du coup, à partir de ce mercredi 8h, voici la liste des restrictions :

- Tardoire, Lizonne, Pude, Isle amont, Beauronne St Vincent, Blâme et Chironde/Coly : ALERTE (interdiction de prélèvement agricole = 1 jour par semaine) ;

- Bandiat, Boulou, Euche, Crempse, Beauronne des Lèches, Nauze, Borrèze, Eyraud et Bournègue : ALERTE RENFORCEE (interdiction de prélèvement agricole = 3,5 jours par semaine) ;

- Belle, Sauvanie, Beauronne de Chancelade, Vern, Cern, Beune, Céou amont et aval, Enéa, Germaine, Melve, Lizabel, Seignal, Tournefeuille, Couze/Couzeau, Caudeau/Louyre, Estrop, Lidoire, Gardonnette, Conne, Dropt amont et Banège : CRISE (interdiction totale de prélèvement pour tous les usages non prioritaires).

Menaces sur le milieu aquatique

La baisse des cours d'eau menace aussi la vie aquatique. Voici donc deux cartes qui répertorient les dangers :

Cartographie des menaces éventuelles pour la vie aquatique - DDT Dordogne

