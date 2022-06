Sécheresse : en Haute-Vienne, c'est déjà l'heure des foins

Cela fait quelques années maintenant que les agriculteurs anticipent cette période des foins. Face au réchauffement climatique, la première coupe intervient de façon précoce. Pas vraiment le choix pour avoir une herbe de qualité explique Antony Feissat, président des Jeunes Agriculteurs de la Haute-Vienne et éleveur bovin avec son père à Bessines-sur-Gartempe : "Aujourd'hui, pour avoir des taux de protéines et une herbe de qualité, pour produire des animaux de qualité, la période de récolte s'est un peu avancée."

Une première coupe en espérant pouvoir en faire une deuxième... - © Antony Feissat

Manque de quantité

Les premières bottes déjà rentrées, les agriculteurs scrutent le ciel et les prévisions météo avec inquiétude. Car, si la qualité de l'herbe coupée en cette fin mai devrait être bonne, compte tenu de l'ensoleillement, ce sont les volumes qui vont manquer faute d'eau. Alors, en coupant plus tôt, "sur des années où l'on sait que les aléas climatiques et la sécheresse sont récurrents, on essaie de faire nos stocks le plus tôt possible dans la saison, dans l'espoir d'avoir des pluies qui fassent repousser pour refaire une deuxième coupe rapidement et pallier le manque de quantité de la première coupe", poursuit Antony Feissat.

Car les stocks sont loin d'être bons. Après trois années de sécheresse, le petit excédent produit l'an dernier a souvent été vendu pour renflouer les trésoreries des exploitations.

Le mois des records en Limousin

Comme ailleurs en France, ce moi de mai qui vient de se terminer accumule les records. La chaleur d'abord. En moyenne, il a fait 17,3 degrés à Limoges-Bellegarde, quand la normale est de 14 ! Des pics et des records ont été battus avec 29 degrés enregistrés les 21 et les 22 mai à Limoges. C'est encore pire en Corrèze sur ces mêmes dates avec 32,5 degrés à Brive et même 33 degrés à Tulle et Argentat.

Quant à la pluie... C'est morne plaine ! 15 millimètres d'eau tombés seulement à Limoges, alors qu'il aurait dû tomber 100 millimètres. Il s'agit du mois de mai le plus sec depuis plus de 40 ans en Limousin.