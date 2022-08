Sécheresse en Ille-et-Vilaine : cet agriculteur s'inquiète pour ses champs de maïs

Le maïs pousse sur un tiers des parcelles de cet agriculteur basé à Bonnemain en Ille-et-Vilaine. Cette céréale nourrit les vaches laitières de l'exploitation mais avec la sécheresse la récolte sera moins importante et moins riche en apport pour les animaux.

Quand il marche dans sa parcelle de maïs, l'inquiétude se lit sur le visage de Jérôme Citré. Cet agriculteur basé à Bonnemain, au nord de l'Ille-et-Vilaine, constate les dégâts de la sécheresse sur ses cultures. "Normalement on devrait avoir une plante de trois mètres, elle fait 75 centimètres. L'épi devrait être beaucoup plus haut et beaucoup plus développé". Au lieu de faire une quinzaine de centimètres, l'épi fait la même taille que le pouce de l'agriculteur.

Le producteur laitier assure qu'avec ses associés, ses trois frères, ils vont récolter le maïs. Ils savent qu'ils en auront moins et de moins bonne qualité car ce sont les grains de maïs la partie la plus importante du plant. "C'est ce qui permet à l'animal de produire du lait", explique Jérôme Citré. Sauf que ces grains sont peu nombreux à cause de la sécheresse.

L'épi de maïs est très peu développé. © Radio France - Lucie Amadieu

L'épi devrait comporter plus de grains et se situer plus haut sur le plan de maïs. © Radio France - Lucie Amadieu

Trouver des solutions

Ce producteur laitier fait pousser le maïs pour ses vaches mais aussi du blé et de l'orge. Il s'en sert aussi pour les animaux mais une partie est revendue. "Sauf que cette année, ces céréales, on va devoir les réintroduire dans l'alimentation alors qu'on aurait pu les vendre et améliorer notre trésorerie." Cet apport financier permet ainsi à ce producteur laitier d'acheter du fourrage pour compléter l'hiver.

On a entamé nos stocks pour cet hiver.

"Là, je suis inquiet", lance Jérôme Citré. Il faut dire qu'il ressent déjà les effets de la sécheresse sur sa production. Face à l'exploitation, 80 vaches sont dans un pré. "Normalement elles seraient en pâture donc elles devraient consommer de l'herbe dans les champs mais tout est grillé. Alors à la place on les a rapprochées pour leur donner du foin. Ce foin on devait l'utiliser cet hiver donc ça va être très compliqué."

La terre est très sèche au pied des plants de maïs. © Radio France - Lucie Amadieu

L'inquiétude de cet agriculteur grandit d'autant plus que les charges augmentent mais que le prix du litre de lait ne suit pas l'inflation selon lui. Il espère des mesures d'urgence de l'État.