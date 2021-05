Sécheresse en Indre-et-Loire : il n'a pas encore assez plu pour les agriculteurs

Si la pluie n'est pas la bienvenue à l'occasion de ce long pont de l'Ascension, les précipitations que nous connaissons depuis plusieurs jours sont bénies par les agriculteurs et notamment les éleveurs pour la repousse de l'herbe dans les prairies.

Il est tombé selon les endroits en Indre-et-Loire ces derniers jours entre 40 et 60 mm d'eau mais ce n'est pas encore suffisant pour que les sols soient plus souples et donc moins secs explique Stéphane David qui est en charge des fourrages à la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire : "Les précipitations qui sont tombées ont permis de relancer la pousse de l'herbe, voir de lancer la pousse sur certaines parcelles mais cette eau est consommée par les couverts végétaux à raison de 2 à 3 mm par jour. J'ai fait des prélèvements, là où il est tombé 40 mm, on a 5 cm de terre un peu humide et en dessous c'est encore sec. Si on veut recharger les sols en eau, il peut encore tomber quasiment autant dans les semaines qui viennent, on reste dans l'expectative par rapport à la sécheresse".

Météo-France prévoit encore des précipitations dans les jours à venir mais pour les agriculteurs il faudrait quelques pluies aussi cet été afin d'éviter le pire.