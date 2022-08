Sécheresse en Limousin : sur les coteaux de la Vézère les vignes commencent à dépérir

La sécheresse n'en finit pas d'inquiéter le monde agricole. Et la chaleur qui revient encore cette semaine n'arrange pas les choses. Les producteurs de pommes en Limousin notamment envisagent déjà des pertes de rendement importantes. Il y a moins de fruits sur les arbres que d'habitude. Idem dans les vignes à Branceilles ou sur les côteaux de la Vézère en Corrèze.

Des feuilles jaunies et des raisins séchés sur pied

René Maury, le président de la cave des coteaux de la Vézère, n'avait jamais vu ça. Des ceps commencent à souffrir au point qu'ils ne s'en remettront pas selon lui. "La vigne est en stress hydrique. La plante se replie sur elle-même". Et déjà on voit de nombreux pieds tout jaunis, comme brûlés. Les feuilles et les rameaux fléchissent. Les raisins sont en train de sécher. Un dépérissement rare pour la vigne, qui n'a pas de gros besoins en eau surtout lorsque les pieds sont déjà âgés. Et c'est pourtant le cas dans certaines parcelles des côteaux de la Vézère qui ont 14 ans.

Rendement en baisse

Et les ceps qui résistent encore bien sont peu chargés en grappes. René Maury estime déjà la perte de récolte à 20 ou 30 %. Et une qualité qui pourrait être impactée elle-aussi. "Le stress hydrique fait que la plante va avoir du mal à mener au bout la maturité des raisins". Cela pourrait donner des raisins plus acides, aptes à produire des blancs secs, mais moins des rouges et encore moins des vins demi-secs ou des vendanges tardives. Tout dépendra, pour les vignes elles-mêmes et pour les vendanges de cette année, des jours qui viennent. Si des pluies tombent enfin. Mais pas qu'un peu espère René Maury. Il faudrait plusieurs dizaines de millimètres pour vraiment enrayer la tendance.