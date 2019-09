Sécheresse en Mayenne : "sans doute la pire année de ces 30 dernières années" pour les éleveurs

La sécheresse est catastrophique pour les éleveurs mayennais. Beaucoup risquent de manquer de fourrage cet hiver pour nourrir leurs bêtes.

La FDSEA a bien passé commande à d'autres départements pour 1200 tonnes de paille, de la paille qui peut servir d'aliment pour les vaches. Mais ça ne suffira pas. Le syndicat agricole va donc sonder les agriculteurs mayennais pour connaitre les besoins réels en fourrage.

"Quand on tire la sonnet d'alarme c'est qu'on est d'un point de vue hydrique et fourrager, sans doute, face à la pire année de ces 30 dernières années" - Stéphane Guioullier, le président de la chambre d'agriculture de la Mayenne et responsable des questions sécheresse et environnement à la FDSEA de la Mayenne.