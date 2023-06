Sécheresse en Mayenne : un risque d'incendie élevé sur les machines agricoles

En Mayenne d'après plusieurs professionnels du milieu agricole, les machines sont de plus en plus sujettes aux départs de feu

C'est une vigilance de tous les instants dans les exploitations agricoles. Avec la sécheresse, le risque de départ de feu accidentel est bien présent dans les fermes de la Mayenne. Il suffit parfois d'un frottement entre deux pièces métalliques par exemple.

ⓘ Publicité

À Livet-en-Charnie, près d'Évron, Pierre, éleveur de vaches allaitantes et qui possède aussi des cultures, arrête plusieurs fois son tracteur dans la journée, tout comme ses collègues. "Dès que l'on voit que ça chauffe un peu, on le met au bord du champ et on le laisse tourner tranquillement jusqu'à temps que la température moteur baisse gentiment. Il ne faut surtout pas l'éteindre", explique-t-il.

Surchauffe élevée

Cet agriculteur est un peu lassé par les changements de température. "Il y a deux semaines de cela, on avait trop d'eau. Mais maintenant, on va bien avoir besoin d'eau... ça devient compliqué", lâche-t-il avec un sourire jaune. À Évron, l'entreprise Tracto Cass récupère des machines agricoles calcinées. Elle propose aussi de la réparation. La surchauffe est élevée, estime Éric Paudoie, son patron.

Beaucoup d'électronique dans les machines

"Il y a beaucoup d'électronique aujourd'hui sur les tracteurs et il y a beaucoup de faisceaux électriques. Quand ça monte en température, ça fait des mèches lentes. Et puis il y a des réservoirs qui sont de plus en plus importants. Donc quand le feu prend là-dedans... En plus, les réservoirs sont souvent en polypropylène, ça monte et puis tout se détruit".

De l'entretien quotidien mais...

Pour éviter au maximum un départ de feu sur une machine, les professionnels préconisent leur entretien quotidien. Mais beaucoup d'agriculteurs disent qu'ils n'ont pas forcément le temps. "Le dépoussiérage d'une machine est important, parce qu'elle tourne parfois pendant des heures. Il peut y avoir une accumulation de poussières autour d'éléments comme le pot d'échappement ou le filtre à particules", explique Jean-François Bergue, responsable de la société Salin Agriculture, qui vend et répare des machines.

D'après Météo France, les pluies seraient de retour dès ce vendredi 9 juin 2023.