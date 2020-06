Sécheresse en Moselle : "chaque goutte de pluie est la bienvenue"

La pluie a fait un retour remarqué sur la Lorraine ces derniers jours. Mais pour les agriculteurs, ces quelques gouttes accordées par le ciel sont loin d'être suffisantes pour écarter le spectre d'une nouvelle sécheresse.

Exploitant à Guinglange, Guy Leconte a mesuré"15 mm ces jours-ci, 16 mm il y a quinze jours. Il en faudrait au moins 80 mm pour un bon arrosage." Une récolte bien maigre pour l'agriculteur implanté sur la commune de 1983. "La moindre goutte de pluie est la bienvenue, mais le problème de fond de la sécheresse n'est pas résolu" confirme Jean-Baptiste Kaiser, secrétaire général du syndicat des Jeunes Agriculteurs de Moselle, invité de France Bleu Lorraine ce lundi.

Solidarité et adaptation

Les céréales "poussent timidement" constate Guy Lecomte. Et "il manque du volume de fourrage pour les élevages" complète Jean-Baptiste Kaiser. Dans ce cas, la profession tente de jouer la solidarité locale, ou avec les autres régions, quand elles ne sont pas elles aussi impactées.

Chacun tente aussi d'adapter sa propre activité, en consentant à des sacrifices. Ainsi, cette année, Guy Leconte est passé de 270 à 230 bovins. "12 hectares qui étaient plantés de céréales en 2019 sont passés en herbe pour nourrir les animaux. Mais plus on avance dans le temps, plus cela devient compliqué."

L'irrigation comme solution

Il est aussi possible parfois de changer les pratiques reconnait Jean-Baptiste Kaiser. "Il y a des cultures qui ont besoin de moins d'eau comme par exemple la luzerne. Malheureusement on ne peut pas la planter dans tous les territoires. On peut aussi remplacer une partie du maïs par du sorgho qui a aussi besoin de moins d'eau." Mais selon le syndicaliste, rien ne résisterait de toute façon à plusieurs mois de sécheresse. Alors il avance une autre idée, moins consensuelle. "Réfléchir à du stockage d'eau pour l'irrigation." L'agriculteur admet qu'il s'agit d'un "sujet sensible, tabou. Mais on peut l'envisager."