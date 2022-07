Les fortes températures en Alsace et la sécheresse commencent à avoir des conséquences sérieuses pour les agriculteurs. Sur les hauteurs, dans le Haut-Rhin, le fourrage commence à manquer et il faut taper dans les réserves d'hiver. Il faut aussi rafraichir les vaches dans les élevages laitiers.

Sécheresse et canicule : en Alsace, les vaches souffrent et le fourrage commence à manquer

Juillet 2022 sera probablement le mois de juillet le plus sec depuis 1958, selon Météo France.

Une sécheresse qui des conséquences pour les agriculteurs, surtout dans le Haut-Rhin. Depuis les fortes chaleurs, l'herbe est jaune dans les prairies, il ne reste rien à manger pour les vaches et il faut puiser dans les réserves d'hiver ou faire venir du fourrage d'autres régions.

C'est pire que 2003 pour certains agriculteurs

cela a des conséquences pr les agriculteurs ds le Haut-Rhin, l'herbe est jaune en montagne! il n'y a plus de fourrage pour nourrir les bêtes, il faut déjà puiser dans les réserves d'hiver Les fortes chaleurs et la sécheresse provoquent l'inquiétude des agriculteurs dans le Haut-Rhin ...l'herbe est jaune ..il n'y a plus d'eau dans les sources ...et le fourrage à donner aux bêtes se fait rare ...il faut puiser déjà dans les réserves d'hiver ...côté météo..les bêtes souffrent aussi de la chaleur ... Chez David Gollentz ...à la tête des "yaourts de Sandrine " à Osenbach à une vingtaine de kilomètres de Colmar ...il y a un gros ventilateur installé dans les bâtiments ...l'après-midi des brumisateurs permettent de rafraichir les 60 vaches ..si elles sont mieux ..elles produisent du meilleur lait ...car il faut les bichonner pendant cette période de canicule et éviter une baisse de production ...