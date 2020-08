Sécheresse et canicule : un débit trop bas des cours d'eau dans les Vosges

Troisième année de sécheresse et de canicule dans les Vosges. Une épreuve pour la vie aquatique entre hausse des températures et manque d'oxygène. La fédération départementale de pêche multiplie les prises de sauvegarde.

"La situation est difficile dans tous les cours d'eau en tête de bassin du massif vosgien mais pas encore catastrophique" souligne Christophe Hazemann. Le directeur de la fédération de pêche des Vosges multiplie les déplacements sur le terrain pour se rendre compte de la situation. Depuis un mois, les prises de poissons se succèdent pour garantir la survie de certaines colonies de truites ou d'ombles.

C'est dans l'ouest du département, autour de Neufchâteau, que le manque d'eau se fait le plus sentir. "Les débits sont au plus bas et correspondent aux étiages relevés en 2003, année de référence pour la sécheresse" poursuit Christophe Hazemann qui s'inquiète de ne plus pouvoir trouver des espaces en eau suffisant pour accueillir les poissons sauvegardés. De ponctuelles, les interventions se font maintenant plus souvent et sur de longues distances.

"Heureusement cet été encore nous avons le nombre de bénévoles qu'il faut pour tenir", conclut le patron des pêcheurs vosgiens qui attend la pluie avec impatience.

Sécheresse - zones concernées par les restrictions d'usage de l'eau © Visactu

à lire aussi La pisciculture au régime sec dans les Vosges