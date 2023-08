Sécheresse : faute de foin, des éleveurs catalans contraints d'abattre leurs troupeaux

Jean-François et Stéphane Coll, agriculteurs éleveurs à Sainte-Léocadie, montrent une de leur parcelle asséchée.

Face à une de ses parcelles, Jean-François Coll, 71 ans, est désespéré. Dans ce coin de Cerdagne (Pyrénées-Orientales), il n'a presque pas plu depuis plusieurs mois, l'herbe n'a donc pas poussé : "Il y a deux ans, cette parcelle par exemple nous permettait de faire quinze bottes de foin. L'an dernier nous en avons fait six. Cette année nous en avons fait une et demi." L'agriculteur éleveur, né dans la ferme familiale de Sainte-Léocadie où il a toujours travaillé, n'a donc pas le choix. Cette année, il s'est déjà séparé de douze de ses 65 vaches reproductrices et va devoir continuer : "Ce n'est pas évident du tout", lâche-t-il avec des sanglots dans la voix, "Quand elles partent à l'abattoir, ça nous fait mal. Vendre les bêtes pour pouvoir en nourrir d'autres c'est dramatique !"

ⓘ Publicité

loading

Stéphane Foll travaille aux côtés de son père. Il a repris l'exploitation familiale en 2012 : "L'année dernière nous avons fait 109 balles de foin et là nous allons en faire une trentaine. Un camion-paille coûte 800€, ça a doublé depuis l'année dernière. Pour le foin c'est encore plus catastrophique. Nous nous débrouillons pour en faire rentrer un petit peu, nous ne connaissons pas encore le prix exact."

Bientôt âgé de 45 ans, il est inquiet pour l'avenir : "En dix ans, c'est la première année que je vis ça. Nous ne savons pas comment nous allons faire pour nourrir les bêtes. L'année dernière déjà, nous avons perdu la moitié de la récolte. Cette année, encore plus. Et d'un point de vue climatique avec tout ce qu'on entend à la radio ou sur les télés, ce n'est pas près de s'arranger."

Leur situation dramatique n'est pas un cas isolé. Ils sont une petite dizaine d'agriculteurs concernés dans la commune, et une trentaine en Cerdagne, sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales. Dans la même commune de Sainte-Léocadie, Bruno et Tanguy Marty connaissent les mêmes difficultés : "Actuellement, nous avons 150 bottes de foin sur les 600 que nous devrions avoir. Avec 150 bottes, nous tenons un mois et demi. Normalement il faudrait tenir sept mois."

Une trentaine d'agriculteurs concernés

Les frères vont devoir se séparer de quarante de leurs bovins, sur les 80 qu'ils possèdent : "C'est-à-dire que nous allons faire tuer la moitié du troupeau. C'est réellement la première fois que nous vivons ça. Logiquement, dans des années normales, nous avons un peu de stock de foin en prévention pour les années qui sont mauvaises. Mais comme c'est la deuxième année de sécheresse, il y a zéro stock. Rien à manger pour les vaches, donc nous allons les faire tuer, explique Bruno Marty, installé depuis vingt ans.

Sa peine est visible lorsqu'il évoque son troupeau : "Ce sont des vaches reproductrices, qui sont vouées à faire des veaux, leur cursus n'était pas de partir après le premier, deuxième ou troisième vêlage [mise à bas]. Pour l'instant, nous commençons à s'y préparer, mais c'est trop dur. Notre troupeau, nos animaux, les veaux, on les voit naître. L'idée, ce n'est pas de les tuer juste parce qu'ils n'ont pas à manger." Pour l'instant leurs bovins sont en estive, en montagne, et redescendront dans un à deux mois : "Nous ne savons pas comment nous allons gérer cette situation. Nous sommes éleveurs et nous avons des vaches parce qu'on les aime !"

loading

"J'ai connu les deux pires années, finalement", se désole son frère Tanguy Marty, qui a rejoint l'exploitation l'an dernier. Ne s'en sortant plus financièrement, il a démarré la semaine dernière un deuxième travail : "Je suis aussi livreur, c'est pour faire vivre ma famille. Cette année nous ne vivrons clairement pas de l'exploitation. Habituellement, elle me rapporte 560€ par mois. Mais là, je sais que ne pourrais pas me les verser."

Une situation financière tendue pour tous les éleveurs concernés. Après avoir tapé à plusieurs portes auprès de leurs assurances, des collectivités locales, de la région, leur appel à l'aide n'a pour l'instant pas été entendu.