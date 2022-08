Sécheresse, fortes chaleurs : les pêcheurs de la Somme inquiets

La sécheresse et les fortes chaleurs des dernières semaines peuvent aussi avoir de lourdes conséquences pour les poissons ! Depuis la mi-juillet, l'étang de Neuville-lès-Lœuilly, dans la Somme, à une vingtaine de minutes de voiture d'Amiens, est fermé : les grilles empêchent les pécheurs de s'en approcher. En cause, le manque d'oxygène dans l'eau et une forte mortalité des carpes.

Entre 100 et 140 carpeaux ont ainsi été retrouvés morts. Après des analyses, le constat est sans appel : "avec les fortes chaleurs, il y a moins d'oxygène dissous disponible pour les poissons. Ici on était monté sur des eaux à 26-27 degrés", explique David Dufrene, directeur adjoint de la fédération de pêche de la Somme. "Nous n'avons pas de pluie, on paye les aléas du climat avec de très fortes chaleurs, pas de précipitations, des changements de pression qui font que le poisson est en détresse respiratoire."

Inquiétude pour la fin de l'été

La fédération a donc décidé de fermer l'étang, avant "d'essayer de s'occuper de la problématique. Nous avons donc réoxygéné tant bien que mal les étangs grâce à des motopompes pour enrayer justement la baisse du taux d'oxygène et la mortalité des poissons", poursuit David Dufrene. Décision qui semble avoir porté ses fruits : le taux d'oxygène est remonté selon les dernières analyses et l'étang pourrait rouvrir dans les prochains jours.

David Dufrene, directeur adjoint de la fédération de pêche de la Somme. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La situation de cet étang reste pour le moment isolée dans le département. Pour autant, si la Somme devait connaître de nouvelles fortes chaleurs, cela pourrait être plus problématique. "C'est inquiétant. Surtout que sur cet étang, il y a quand même un beau volume d'eau, de la profondeur. On a des étangs, dans le département, avec moins de hauteur d'eau. Donc on s'inquiète pour certains sites non seulement du taux d'oxygène, mais de la baisse du niveau d'eau. Il n'y a pas de coins précis parce qu'il faut savoir qu'il y a également énormément d'étangs privés où nous n'avons pas accès, on n'y connaît pas le biotope complet. Dans la Somme, on a des tourbières où on a peu de hauteur d'eau, donc cela chauffe bien plus facilement."

C'est donc un véritable appel à la vigilance que lance le directeur adjoint de la Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique. "Il va falloir qu'on soit vigilant, que les pêcheurs soient vigilants également sur des poissons qui pourraient être en surface et rechercher de l'oxygène. Lorsque l'on a la mortalité de poissons, c'est malheureusement trop tard."