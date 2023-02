Sécheresse hivernale : ce couple d'agriculteurs du Calvados craint (déjà) une nouvelle baisse de ses récoltes

Ce mois de février s’annonce comme le plus sec depuis 1959 en France ! La sécheresse touche notre territoire de plus en plus tôt et la gestion de l'eau est au cœur des préoccupations. Avec plus de 30 jours sans véritable pluie, la France est confrontée à un déficit de précipitations inédit pour un mois de février. Les quelques averses annoncées ne devraient pas inverser la donne. Alors va-t-on vers des mesures extrêmement précoces d'économies d'eau ?

ⓘ Publicité

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est d'ailleurs adressé aux préfets ce lundi sur le sujet. La Normandie, région moins touchée l'année dernière par rapport à des régions du sud de la France, ne devrait pas échapper aux restrictions. L'année dernière dans le Calvados, l'alerte sécheresse avait duré tout l'été, il aura même fallu attendre fin octobre pour assouplir des mesures de restrictions d’eau.

À la ferme de Rubercy, on commence à s'inquiéter

Un manque d'eau qui met déjà le monde agricole en difficulté, c'était en tout cas ce qui inquiète Céline et Franck Juhel à la ferme de Rubercy, à St Agnan Le Malherbe, près de Villers-Bocage**. Situés à la limite des régions naturelles de la Suisse Normande, la plaine de Caen et le Bocage Virois.**

Dans cette exploitation familiale créée en 1997, on cultive l'orge, le blé, le maïs, le colza sur plus de 140 hectares. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts sur les cultures. Pourtant, depuis son tracteur, Franck voit bien que la sécheresse hivernale est là : "Nous sommes en février et je suis en train de déchaumer une parcelle que d'habitude, je ne peux pas accéder avant le mois d'avril et qui devrait être encore humide".

Avec la hausse des températures, les agriculteurs sont également confrontés au vent qui n'arrange clairement pas la situation, relate Céline : "On a eu vraiment un été 2022 très venteux, qui accentue ce phénomène de sécheresse. On est sûr des terres très basses, en profondeur de terre, donc on arrive sur le caillou". S'ajoute à cela plus 70 vaches laitières alors le couple fait très attention à ses ressources en eau puisqu'elles consomment chacune plus de 60 litres d'eau par jour.

"S'il ne pleut pas d'ici au printemps... je crains le pire"

Avec plus de 100 hectares de culture, Céline Juhel est déjà alarmiste : s'il ne pleut pas en quantité d'ici au printemps, la situation sera compliquée à rattraper : "On attend avec beaucoup d'espérance un printemps très pluvieux pour pouvoir justement essayer de limiter déjà ce déficit qu'on a depuis plusieurs mois. Là, on va commencer à rentrer dans quelques semis, donc on commence à travailler les terres et on s'aperçoit en quelques heures et surtout avec le vent, elles s'assèchent très vite. On sent bien que les terres ne sont pas aussi humides qu'elles devraient être actuellement. On va avoir des problèmes de production. Tout va s'accumuler et ça risque d'être difficile, déjà qu'à cause de la sécheresse, notre exploitation a déjà vu son rendement en céréale baisser de 15% en 2022".

Au Salon de l'agriculture, Elisabeth Borne s'est exprimée notamment sur la sécheresse : "Nous sommes en train de travailler sur ce sujet et j'annoncerai là encore dans le courant du mois de mars un plan global sur l'eau autour de la sobriété et de l'accompagnement de chacun dans les changements de pratiques."