Sécheresse : "Il faut pouvoir stocker les excédents d'eau", selon Christian Durlin

C'est la conséquence du changement climatique. La pluie fait défaut en France. La sécheresse touche de nombreux départements. Une situation qui n'est pas trop dramatique dans les Hauts-de-France. "On a eu une pluviométrie proche de la normale pendant les quatre mois de l'hiver", explique Christian Durlin, le président de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais en direct du salon de l'agriculture où France Bleu Nord a installé son studio ce mardi matin.

Le mois de février a été particulièrement dramatique. Mais on a eu un mois de novembre et un mois de décembre qui étaient un peu plus pluvieux que la normale. "Si on fait la moyenne, on n'est pas très loin de la normale", assure Christian Durlin, "Le problème, c'est qu'on a démarré avec des sols très très secs. Ça met plus de temps à se recharger".

Constituer des réserves d'eau

Pour lutter contre la sécheresse, il faut pouvoir stocker les excédents d'eau l'hiver, selon le président de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. "Sur le secteur des wateringues, relativement humide et sur lequel, traditionnellement, on pompe de l'eau pour le mettre à la mer, il ne serait pas choquant qu'au lieu de pomper cette eau là pour la mettre à la mer, on puisse la mettre en réserve pour la réutiliser l'été, lorsque les sols sont plus secs", précise-t-il.

Christian Durlin rappelle que l'utilisation de l'eau par les agriculteurs des Hauts de France est l'équivalent de dix millimètres de pluie. "On utilise à peu près une quarantaine de millions de mètres cube. Cela fait à peu près dix millimètres de pluie sur le territoire. Donc, les besoins en eau de l'agriculture sont tout à fait mesurés et font partie des enjeux de souveraineté alimentaire. Maintenant, c'est sûr qu'il faut regarder ça globalement. L'Agriculture et les autres secteurs consommateurs d'eau également", souligne-t-il.