C'est une autre conséquence de la sécheresse, il manque 46 tonnes de fourrage en moyenne, à chaque agriculteur Drômois pour tenir l'hiver et une partie de l'année 2023. La Chambre d'Agriculture de la Drôme dresse un bilan difficile pour les éleveurs.

Sécheresse : il manque entre 40 et 50 % de fourrage aux éleveurs de la Drôme

Des stocks de fourrage et de bottes de foin dans une ferme (Illustration)

Cette année les restrictions d'eau ont concerné un tiers des surfaces irriguées de la Drôme. Pratiquement tous les bassins du département étaient en alerte crise à la sécheresse entre juillet 2022 et fin août 2022. La conséquence pour les agriculteurs, ce sont des tours d'eau, la fermeture de canaux dans le Sud-Drôme par exemple. L'hiver a été trop sec et les grosses chaleurs de cet été ont stoppé les pousses d'herbe. Il manque entre 40 et 50 % de fourrage aux éleveurs de la Drôme.

46 tonnes de fourrage en moins par agriculteur

Si certains pourront sauver les meubles grâce au stock de l'année 2021, les autres devront s'approvisionner autrement. Là encore, les éleveurs se heurtent à une nouvelle difficulté : les coûts du fourrage. Les 46 tonnes de foin dont a besoin chaque éleveur pour nourrir les animaux coûtent 7.360 euros. À ce prix-là, une infime partie agriculteurs n'aura peut-être pas d'autres choix que de vendre une partie du cheptel.

Selon Nathalie Gravier, élue à la chambre d'agriculture de la Drôme et éleveuse de chevaux sur la commune du Poët-Sigillat dans le Sud Drôme : "lorsque nous manquons de fourrage soit nous achetons à l'extérieur soit nous baissons le troupeau. Pour le moment, certains propriétaires vont tenter de trouver du fourrage. Nous essayons de faire de la mise en relation. Nous travaillons ensuite sur une aide aux transports de fourrage arrivant de l'étranger. La dernière solution se serait de se séparer de ses bêtes. Certains l'ont déjà fait, ils ont réformé plus d'animaux que d'habitude pour pouvoir préserver leur trésorerie".

Conséquence les éleveurs doivent acheter plus de céréales

Pour compenser, les éleveurs doivent se fournir en céréales pour nourrir les jeunes bovins, caprins et équins entre autres, la double peine pour les exploitants qui font face à un surcoût des semences de maïs. Les conditions climatiques de cet été ont été pénalisantes pour la production de maïs. En France, le niveau de production serait situé entre 70 et 75 %. La Drôme affiche une perte de 19.000 tonnes de maïs due au stress hydrique des plantes.

Nous avons mal vécu ces arrêtés arbitraires - Jean-Pierre Royannez - Président de la Chambre d'Agriculture de la Drôme.

Le Président de la Chambre d'Agriculture de la Drôme est en colère. Selon lui cette année les arrêtés liés à la sècheresse trop précoces ont été difficiles à vivre pour les agriculteurs : "nous avons mal vécu ces arrêtés arbitraires ! Il y a eu des interdictions de prélèvement d'eau durant plusieurs journées alors qu'à cette époque-là, ces interdictions ne s'expliquaient pas ! Nous avons l'impression que l'Etat a davantage travaillé à l'application de textes plutôt qu'à adapter des mesures en concertation avec ce qui se passe sur le terrain."

Les agriculteurs les plus en difficultés sollicitent une aide d'urgence ou un accompagnement en autonomie alimentaire, ressources en eau afin de mieux s'adapter aux changements climatiques.