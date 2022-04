Sécheresse : "Je vais devoir arroser mes plants de salade comme en été" témoigne ce maraîcher breton

C'est encore du soleil qui est prévu pour la fin de ce mois d'avril en Ille-et-Vilaine, selon météobretagne. Une bonne nouvelle pour certains, mais pas pour tout le monde. Pour les maraîchers, la situation devient compliquée. A La Mézière, au nord de Rennes, Ronan Le Gall produit chaque année une cinquantaine de tonnes de légumes bio, des aubergines, des salades, ou des poireaux par exemple. "Cet après-midi, on va planter 3.500 à 4.000 plants de salades, et la première mission demain matin, ce sera d'arroser ces plants" explique le producteur. Pas question de commettre la même erreur que la semaine dernière "regardez nos plants de persil, on a attendu deux jours pour les arroser, résultat, ils ont cramé" déplore le maraîcher.

On puise déjà dans les nappes phréatiques pour irriguer

Les choses se compliquent encore pour certaines parcelles "certaines ne sont pas irrigables, on va devoir attendre que la pluie soit annoncée pour planter" explique Ronan Le Gall. Pour les plants de salades, "on pompe de l'eau dans la nappe, mais on n'a pas de débit très important, on espère que ça suffira quand même" indique le maraîcher.

Pas de pluie depuis trois semaines

Arnaud Daligault, maraîcher à Montreuil-le-Gast (Ille-et-Vilaine) constate que le sol est très sec pour un mois d'avril © Radio France - Céline Guétaz

"On attend impatiemment la pluie, quand on voit la terre, elle est dure comme un caillou" lance Arnaud Daligault, maraîcher, à Montreuil-le-Gast, au nord de Rennes. "On n'a pas eu d'eau depuis 20 ou 25 jours. C'est vrai que c'est déjà arrivé de ne pas avoir de pluie en mars-avril, et puis d'enchainer avec un mois de mai pluvieux, mais il n'empêche que là, cela devient compliqué " ajoute le producteur, installé en agriculture biologique avec sa compagne Céline, depuis 15 ans. Pour ces plants de salade en plein champ, il va devoir lui-aussi irriguer "ça a un coût d'irriguer, en terme de charge de travail, et puis on utilise un forage, et les nappes phréatiques sont au plus bas".

Pas de pluie efficace avant le 8 mai

La pluie efficace, celle qui tombe en quantité suffisante pour les cultures, "au moins 10 millimètres", ce n'est pas pour demain, ni pour les prochains jours. Météo bretagne ne voit rien venir avant le 8 mai. Steven Tual, prévisionniste a consulté ses statistiques "on n'a pas eu de pluie conséquente sur le basin rennais depuis le 8 avril dernier et on a eu à peine, quatre jours de pluie efficace, depuis le début de l'année sur le même secteur". Le déficit de pluie atteint même 40% depuis l'été dernier, à Pontivy ou Belle-Ile.