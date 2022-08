Sécheresse : jusqu'à 15% de pertes pour certains maraichers des Pyrénées-Orientales

La sécheresse entraîne des pertes de rendements pour les maraichers, partout en France et dans les Pyrénées-Orientales. Entre 25 et 35% de fruits et légumes en moins au niveau national, selon la fédération Légumes de France. C'est la sécheresse la plus violente depuis 1976.

Dans les serres de Dominique Garcia à Trouillas, il fait parfois jusqu'à 50 degrés. "Sur les aubergines, par exemple, certaines fleurs ont séché et sont tombées. Et quand les fleurs ne tombent pas, certains légumes finissent desséchés, flétris." Tomates, courgettes, poivrons... Le maraicher a dû jeter une partie de sa récolte, les légumes ayant une couleur marron à cause de la chaleur. Il estime ses pertes à 15 ou 20%.

Depuis début août, les Pyrénées-Orientales sont placées en situation d'alerte renforcée. Ce n'est pas le niveau maximal, donc les agriculteurs peuvent encore irriguer les cultures en respectant certaines contraintes. "On a connu d'autres étés chauds et secs, se souvient Dominique Garcia, mais la différence aujourd'hui, c'est que ça dure depuis juin et qu'il n'a toujours pas plu."

"On se résigne presque à l'idée qu'on nous coupe l'eau un jour, qu'on arrêtera nos cultures et qu'on ira à la plage avec les touristes en juillet."

Dominique Garcia, maraicher

L'agriculteur s'inquiète pour les prochains étés, et observe les restrictions sévères dans d'autres départements. Il s'insurge aussi contre le manque de souplesse dans les restrictions d'eau liées à l'agriculture. "On se résigne presque à l'idée qu'on nous coupe l'eau un jour, qu'on arrêtera nos cultures et qu'on ira à la plage avec les touristes en juillet."

Ce mercredi, Jacques Rouchaussé, le président de Légumes de France, déclarait également : "Il va falloir que les restrictions d’eau qui sont prises soient mieux adaptées" pour protéger la "souveraineté et la sécurité alimentaire française".

Une semaine sans eau

À Vinça, en Conflent, certains agriculteurs ont même été privés d'eau pendant près d'une semaine, à cause d'un manque de débit dans la rivière qui alimente leur canal d'irrigation. C'était le cas d'Églantine, qui vient de perdre environ 15% de ses futures récoltes. "Surtout la production d'octobre, les betteraves, les poireaux, les choux-raves et un peu de mes haricots."

La moitié des plants naissants sont morts. "J'observe également des légumes déformés, comme certaines courgettes qui sont creuses donc pas vendables."

"Il faut être plus efficace sur le stockage de l'eau."

Jean Bertrand, de la Chambre d'agriculture 66

Dans le département, tous les agriculteurs n'ont pas le même accès à l'eau. "Il y a deux catégories de ressources", explique Jean Bertrand, du service Territoire Eau Environnement à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales.

"Il y a les secteurs qui sont sécurisés par les barrages ; les agriculteurs peuvent majoritairement continuer d'arroser. Et dans les autres secteurs, les affluents de la Têt, la vallée du Tech, une partie de la vallée de l'Agly, là on est soumis à la sécheresse et certains agriculteurs ont pu en souffrir. Il faut absolument qu'on s'organise pour être plus efficaces sur le stockage de l'eau, le maillage des ressources. Sinon, ce sont des situations qu'on connaîtra de nouveau."

Les courgettes d'Églantine souffrent de la chaleur et du manque d'eau ; leurs feuilles sont molles. © Radio France - Suzanne Shojaei

À droite, des cultures qui ont reçu de l'eau ; à gauche, des légumes souffrant du manque d'eau depuis une semaine. © Radio France - Suzanne Shojaei