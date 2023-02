Sécheresse : l'agriculture en Vaucluse déjà impactée par le manque d'eau

Ce sera sans doute l'une des principales discussion du 58e Salon de l'Agriculture qui s'est ouvert samedi à Paris. La sécheresse de ce début 2023 inquiète particulièrement le monde agricole. En Vaucluse, le manque d'eau a déjà des impacts dans les cultures. Ce ne sont pas les quelques millimètres tombés ce vendredi qui redonneront le sourire à Axel Cacelli. Cela fait 23 ans qu'il a décidé de passer en 100% céréales dans son exploitation de Saint-Saturnin-lès-Avignon.

Au bord de ses champs, l'agriculteur fait les comptes : "depuis janvier il a plu on va dire 3 ou 4 jours et encore les quantités étaient faibles". L'absence de véritables pluies et la douceur font craindre le pire à Axel Cacelli. Pourtant le semences du mois d'octobre sont très vertes en apparence : "regardez bien il y a des touches de jaunes à plusieurs endroits ce qui veut dire que la plante souffre. On se retrouve avec un système racinaire peu développé à cause des fortes pluies de novembre-décembre. Ce qui compte ce n'est pas la quantité d'eau mais la régularité".

Un certain fatalisme

Quoi qu'il arrive le rendement sera plus faible cette année sur ses hectares de terres. Axel Cacelli a toujours bon espoir de voir la pluie arroser ses champs. "On ne peut même pas irriguer parce que cela reviendrait trop cher", ajoute le céréalier. Une situation qui le pousse à se poser de nombreuses questions : "entre la sécheresse, les changements climatiques, la concurrence exacerbée, les contraintes réglementaires qui tombent sans cesse, les coûts de production en forte hausse, de nombreux agriculteurs se demandent quel sera leur avenir ? On est peut être pas loin du point de rupture."

Selon Météo France, il faudrait au moins 100 millimètres de précipitations dans le département d'ici à la fin mars pour atteindre les normales de la saison de recharge des nappes.