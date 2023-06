Sécheresse : l'alerte maximale atteinte en Sarthe

Depuis des semaines, il ne pleut plus en Sarthe, ou presque, quelques gouttes sont venues perturber les 24 Heures mais rien de significatif, et surtout rien pour remplir les nappes phréatiques. Conséquence, avant même que l'été ait débuté, la préfecture de la Sarthe a placé deux bassins d'eau en niveau de crise sécheresse, c'est-à-dire l'alerte maximale. L'année dernière, ce niveau avait été atteint le 23 juin. C'est donc avec dix jours d'avance que la crise est atteinte cette année.

La carte

La Préfecture a donc publié une carte avec les bassins concernés par les alertes sécheresse, car si toutes les zones n'ont pas atteint le niveau de crise, presque tout le département est concerné par des restrictions.

Dans les zones rouges, qui concernent le sud du Mans autour de la Suze ou encore Malicorne et la zone Nord-Est autour de Courcemont, Beaufay et Bonnétable.

Les restrictions

Dans les zones en crise (en rouge), il est désormais totalement interdit d'arroser son potager à toute heure de la journée, interdit de remplir une piscine (sauf pour une raison sanitaire), arroser un terrain de sport, laver sa voiture ou encore sa façade.

Dans les zones en orange, il reste possible d'arroser son potager le soir et tôt le matin, et de remplir sa piscine pour la première fois de l'année.