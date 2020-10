Sécheresse 2020 : les agriculteurs du Haut-Rhin planchent sur des solutions face au manque d'eau

Alors que l'été a été marqué par la sécheresse et le manque d'eau en Alsace, les agriculteurs planchent pour trouver des solutions. Un phénomène récurrent depuis trois ans, les céréaliers et les éleveurs veulent disposer d'eau toute l'année.

Vous l'avez remarqué, depuis la fin du mois de septembre, il pleut beaucoup en Alsace. Des précipitations qui réumidifient les sols et augmente les débits des rivières, tout en augmentant un tout petit peu le niveau de la nappe phréatique.

Les chiffres sont parlants ; depuis trois semaines, il est tombé 60 millimètres de pluies sur Bâle-Mulhouse, c'est à dire l'équivalent d'un mois normal . Cette eau qui est tombée en abondance fait un peu "tiquer " les agriculteurs : ils auraient préféré qu'elle tombe en été, pour faire face au manque d'eau et à la sécheresse.

Réflexion sur les retenues d'eau

Depuis trois ans en été , ce phénomène de manque d'eau et de sécheresse touche les agriculteurs du Haut-Rhin. Cette eau, les céréaliers et les éleveurs souhaitent en disposer toute l'année. Une réflexion est engagée et les responsables des syndicats agricoles souhaitent en parler assez rapidement au préfet du Haut-Rhin.

"Il faudrait des retenues d'eau dans certains secteurs, pour qu'on puisse retenir l'eau quand elle tombe. Il nous faut disposer de l'eau quand nous avons besoin. C'est ce qu'on va demander à notre préfet. Surtout dans les secteurs de Wattwiller, Cernay, il y a un problème récurrent depuis trois ans pour nos éleveurs et nos céréaliers" explique Pascal Wittmann, le président de la FDSEA 68.

Les éleveurs et les céréaliers touchés par la sécheresse cet été dans le Haut-Rhin

Le manque d'eau, Ange Loing, installé sur les hauteurs de Lapoutroie l'a constaté. "Il fallu faire avec, pour donner à boire à nos bêtes, en les rapprochant des rivières. Comme nous n'avions plus de fourrage pour nourrir nos vaches à cause de la sécheresse de cet été, nous avons du en acheter à l'extérieur, ce qui fait un coût supplémentaire," avance l'éleveur de vaches laitières travaillant en bio.

Le débat et la réflexion vont donc être lancés, dans les semaines qui viennent, sur la possibilité d'installation de retenues d'eau dans le Haut-Rhin.

Ce week-end, la préfecture du Haut-Rhin, a levé certaines mesures de restriction d'utilisation de l'eau, en invitant les particuliers à une consommation responsable et économique.