Sécheresse : la culture du maïs pourrait reculer de 30% en Haute-Garonne cette année

Les chiffres ne sont pas définitifs car nous sommes actuellement en pleine période de semis. Mais la surface de maïs cultivée en Haute-Garonne cette année pourrait reculer de 30% par rapport à l'an dernier selon la Chambre d'agriculture. Une tendance liée au manque d'eau et à la sécheresse qui menace la France cet été : le maïs est la plante la plus irriguée de l'agriculture française. De nombreux agriculteurs préfèrent donc prendre leurs précautions et semer moins de maïs pour éviter de se retrouver en difficulté en cas de restrictions d’usage de l’eau.

Du tournesol ou du sorgho en remplacement

Simon Merly, agriculteur à Saint-Clar-de-Rivière près de Muret, va semer moins de maïs cette année. Il cultive une centaine d'hectares de céréales, mais de moins en moins de maïs. Cette année, ce sera 50 hectares grand maximum, contre 60 hectares l’an dernier. Une surface qu’il diminue un peu plus chaque année. La culture du maïs est, en effet, menacée par le manque d’eau, mais aussi par la hausse des prix de l'énergie indispensable pour faire marcher des pompes d'irrigation.

Selon Simon Merly, la terre est particulièrement sèche cette année © Radio France - Claudia Calmel

Simon Merly a donc décidé de remplacer une partie de ses anciennes parcelles de maïs par du tournesol et du sorgho, des productions végétales qui nécessitent moins d’eau. Ecoutez le reportage de France Bleu Occitanie.

Des rendements "divisés par trois"

L'an dernier, la Haute-Garonne a été confrontée à des restrictions d’eau. Par crainte d’une situation similaire cet été, beaucoup d'agriculteurs ont modifié leur assolement pour réduire les surfaces de maïs irriguées selon Cristelle Carpentier, la vice-présidente à la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne en charge des dossiers eau, environnement et grandes cultures : "Cette année, les agriculteurs vont semer beaucoup de maïs "dry", qui ne nécessitent pas ou très peu d'irrigation et des plantes comme le tournesol et le sorgho. Mais les rendements vont être divisés par trois. Nous avons fait un petit calcul : ça pourrait représenter une perte de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'ensemble des agriculteurs du département. Je pense qu'il va falloir revoir notre copie : on ne peut pas mettre en précarité les exploitations agricoles. Je rappelle que l'an dernier, la Garonne a débordé a minima deux fois. Si on avait une politique de retenues d'eau sur l'eau de ruissellement, on n'aurait plus de volume cette année et on passerait l'été sans s'inquiéter."

Cristelle Carpentier, la vice-présidente de la Chambre d'agriculture en charge des questions d'eau et de grandes cultures - Claudia Calmel

Le conseil départemental de la Haute-Garonne réfléchit à de nouveaux projets de retenue d'eau de petite taille mais aucun lieu d'implantation n'a été dévoilé pour l'instant.