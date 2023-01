Sécheresse : la Loire a connu un léger mieux en cette fin d'année 2022

Un début d'année très sec, c'est ce que prédit l'association France Nature Environnement. En cette fin décembre, 19 départements sont encore en alerte à cause du manque d'eau. Des restrictions sont en cours chez nos voisins de l'Indre et du Maine-et-Loire. Chez nous, il n'y a pas de restrictions. L'alerte sécheresse a été levée le 31 octobre dernier. La Préfecture se veut rassurante car la situation de la Loire s'est améliorée ces dernières semaines.

Un débit aux alentours de 500 mètres cubes seconde

Un mieux que l'on peut d'ailleurs constater en se promenant à proximité du fleuve. La Loire est remontée et c'est une première depuis le début de l'année 2022 ! Son débit se situe aux environs de 500 mètres cubes seconde. Même si ces derniers jours il ralentit il reste bien loin du début du mois. Début décembre, le débit est alors de seulement 100 mètres cubes par seconde soit moitié moins que la moyenne des vingt dernières années selon Philippe Boineau, pêcheur professionnel sur la Loire et membre du comité sécheresse.

La DREAL est optimiste

David Besson, de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement se veut rassurant : "le mois de décembre marque un premier retour à des débits aux alentours de la normale". C'est notamment la pluie sur les affluents de la rive droite l'Arroux et l'Aron qui permet de se retrouver dans cette situation plutôt favorable selon lui. Les pluies prévues dans les prochains jours devraient permettre "potentiellement de passer sur des débits au delà de la normale ce qui n'a pas été observé depuis plusieurs mois sur la Loire". Pour la DREAL il est donc encore tout a fait possible de recharger correctement.

Quel impact sur la faune et la flore ?

Philippe Boineau, pêcheur professionnel sur la Loire et membre du comité sécheresse est lui plus pessimiste sur la situation. Si la Loire connaît un petit mieux en ce mois de décembre. le risque de pénurie d'eau l'été prochain est possible selon lui. Sa plus grande crainte ? L'impact sur la faune et la flore et tout particulièrement "les espèces sauvages qui colonisent la Loire comme les poissons grands migrateurs sont en grande peine". Ainsi, le pêcheur souligne le cas des saumons : "Actuellement les conditions pour qu'ils remontent de l'Atlantique pour se reproduire ne sont pas remplies, ils peuvent difficilement rentrer dans la Loire et circuler". Autre inquiétude, les anguilles car "les conditions ne sont pas remplies pour leur permettre d'entamer leur grand voyage vers la mer des Sargasses". Philippe Boineau qui rappelle que la disparition d'une espèce ne provient pas seulement de sa mortalité ... mais aussi de son manque de capacité à se reproduire.

Le membre du comité sécheresse souhaite et préconise, lui, la conservation des restrictions d'eau.