Sécheresse : la MSA, la sécurité sociale agricole, débloque 228.000 euros pour aider les exploitants mayennais

La Mutualité sociale agricole (MSA), la sécurité sociale des professions agricoles, débloque une enveloppe de 228.000 euros pour les exploitants mayennais. Dans un communiqué, la MSA affirme vouloir "apporter son soutien aux filières particulièrement touchées par l’épisode de sécheresse 2020".

Plusieurs critères d'éligibilité

Afin de bénéficier de cette aide, il faut être éligible aux critères définis par la MSA. Il faut par exemple être exploitant "à titre principal" au 1er janvier 2021, avoir moins de 55 ans, s'être installé avant le 1er janvier 2020 ou encore ne pas avoir bénéficié d'une aide en 2020. En effet, ces aides font partie du régime dit "de minimis", un règlement établi par l'Union européenne pour encadrer le fonctionnement des aides aux entreprises. Cela veut dire que l'ensemble des aides perçues par exemple par un agriculteur ne doit pas dépasser un certain seuil.

La MSA requiert également aux potentiels bénéficiaires d'être spécialisé en "élevage bovins-lait, bovins-viande, bovins mixte, cultures céréalières et industrielles, cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage" et d'avoir un chiffre d’affaire cumulé dans ces filières qui "représente au moins 50% du chiffre d’affaire total de l’exploitation".

Dossier à envoyer avant le 10 septembre

Les demandes d'aide auprès de la MSA sont à envoyer par mail à crisesagricoles@mayenne-orne-sarthe.msa.fr ou en ligne via la rubiruqe "Nous envoyer un document" avant le 10 septembre. Chaque dossier est à télécharger sur le site de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe.