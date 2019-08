Sécheresse : la pêche interdite dans une partie du canal d'Orléans et deux étangs du Loiret

La préfecture du Loiret a publié ce mardi un arrêté interdisant la pêche dans le canal d'Orléans, entre Orléans et Combleux, et entre Fay-aux-Loges et Donnery, ainsi que dans les étangs des Liesses et de la Tuilerie. Le niveau d'eau est trop bas en raison de la sécheresse.

Loiret, France

Depuis le 20 août 2019, la pêche est interdite par arrêté préfectoral, dans plusieurs cours d'eau du Loiret et deux étangs. Sont concernés : l'étang des Liesses, à Seichebrières dans la forêt d'Orléans, et l'étang de la Tuilerie, dans l'Est du Loiret à la limite avec l'Yonne. L'interdiction concerne aussi deux parties du canal d'Orléans : entre le cabinet vert (à Orléans) et l'écluse de Combleux, et entre l'écluse de Fay-aux-Loges et l'écluse de Donnery.

Il faut laisser les poissons tranquilles"

"Nous sommes favorables à cette mesure, c'est du bon sens", indique le président de la fédération de pêche du Loiret Dominique Tinseau : "la pêche est en no kill [dans la grande majorité des cas ], les pêcheurs prennent les poissons, les décrochent délicatement et les remettent à l'eau. Mais _le niveau d'eau est tellement bas, l'eau est tellement chaude qu'il y a un risque de mortalité pour les poissons_." Dominique Tinseau résume : "il faut laisser les poissons tranquilles tout simplement, vu le niveau d'eau actuel qui est du jamais vu ou presque".

Le canal d'Orléans, à sec, à Combleux, le 15 août 2019 © Radio France - Antoine Denéchère

Le président de la fédération de pêche dit "ne pas savoir quand cette interdiction sera levée" : ce sera le cas "quand il pleuvra suffisamment pour faire remonter les niveaux d'eau". Et Dominique Tinseau ajoute qu'il reste encore beaucoup de sites pour pratiquer la pêche dans le Loiret, "à commencer par la Loire, et de nombreux étangs".